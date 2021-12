‚Pacifikace diktátorů a tyranů nikdy nefunguje.‘ Daria Navalná převzala za svého otce Sacharovovu cenu

Daria Navalná je jedinou dcerou Alexeje Navalného. Ten má se svou ženou Julijí ještě mladšího syna Zachara.

Ruský opozičník si momentálně odpykává 2,5letý trest za údajnou zpronevěru. Podle Evropského soudu pro lidská práva je však jeho proces nespravedlivý.

Darie je 20 let a na prestižní americké Stanfordově univerzitě studuje psychologii.

Ve svém projevu, který europoslancům přednesla, přiznala, že je „jen 20letá studentka vysoké školy“, která toho o politice moc neví a bojí se, aby svůj projev nezkazila. Na tiskové konferenci, která po ceremoniálu následovala, však s novináři mluvila velmi dobrou angličtinou, jasně a sebevědomě.

Projev v parlamentu

V projevu europoslancům Navalná prohlásila, že udělení Sacharovovy ceny Navalnému jí udělalo velkou radost.

Jednak proto, že je to velká čest a uznání za práci kterou Navalnyj a jeho spolupracovníci odváděli a stále odvádějí. A také jde podle ní o signál k milionům Rusů, kteří si přejí pro svou zemi lepší osud a chtějí za něj bojovat.

Radost prý ale měla i proto, že je to skvělá příležitost mluvit před Evropským parlamentem. Dodala, že je to pro její rodinu zároveň noční můra, protože zatímco ona cestuje a přebírá otcovy ceny, on je ve vězení v hrozných podmínkách.

Navalná ale mimo jiné zdůraznila, že nejde jen o jejího otce a upozornila na další politické vězně a oběti autoritářských režimů. Hlavním poselstvím jejího projevu nicméně byla především kritika pragmatického přístupu k autoritářským režimům.

‚Pacifikace tyranů nefunguje‘

Zmínila při tom sovětského fyzika a disidenta Andreje Sacharova, po kterém je cena udílená Evropským parlamentem pojmenovaná. Řekla, že to byl asi jeden z nejméně pragmatických lidí na světě.

„Nerozumím proč ti, kteří hájí pragmatické vztahy s diktátory si prostě neotevřou nějaké učebnice dějepisu. Bylo by to velmi věcné. A kdyby to udělali, snadno by pochopili ten nezvratný politický zákon. Pacifikace diktátorů a tyranů nikdy nefunguje,“ prohlásila Navalná v Evropském parlamentu.

Řekla také, že ustupování běloruskému diktátorovi Alexandru Lukašenkovi vedlo jen k tomu, že donutil přistát dopravní letadlo, aby mohl zatknout opozičního novináře Ramana Prataseviče. V souvislosti s ruským režimem zmínila některé útoky na kritiky Kremlu, ale i výbuch ve Vrběticích.

„Jednoho z opozičních lídrů Borise Němcova zabili střelbou do zad přímo u Kremlu. A pak přišel pragmatik, který pokrčil rameny a řekl: ‚No, co se dá dělat.‘ Omezme se na neústupná prohlášení a později pokračujme v dialogu,“ připomínala Navalná.

„A pak zabili dalšího a dalšího člověka. Čtvrtý byl zavražděný v centru Berlína, pátý v Británii. A pak taky vyhodili do vzduchu nějaké sklady v Evropě a začali zabíjet chemickými zbraněmi,“ dodala Navalná.

Podle ní i Leonida Volkova, Navalného blízkého spolupracovníka, který také do Štrasburku přijel, je potřeba cílit sankce na přátele ruského prezidenta a ty nejvýše postavené Rusy.

Podle Navalné smí stále 99 procent z nich volně cestovat po Evropě.