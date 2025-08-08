Expertka: Děti se radikalizují už na prvním stupni. Rodiče si problémy odmítají připustit

Ministerstvo vnitra eviduje deset policejních výjezdů týdně kvůli násilí ve školách. V únoru policie informovala na síti X o tom, že počet násilných trestných činů, včetně vražd, spáchaných dětmi za posledních pět let vzrostl o 25 procent. Ministerstvo vnitra mluví o fenoménu. Jak závažný jev to je?
Z mého pohledu je to velmi znepokojující situace a čísla jsou rozhodně alarmující. Nárůst o 25 procent je skutečně rapidní. Je to i tím, že se zpráva teď zveřejnila a tenhle fenomén se zvědomil. Ale tohle trvá již delší dobu. Významným spouštěčem byla doba covidové pandemie a redundantní užívání sociálních sítí a počítačů.
O jakém typu násilí se bavíme? Člověka asi jako první napadne šikana. Jenže podle dat Světové zdravotnické organizace tyto případy nijak významně nenarůstají, naopak jich možná ubývá. O jaké násilí tedy jde?
Šikana taková, jakou si představujeme – reálná, fyzická a psychická – ve školních třídách zas tak dramatická není. Více roste kyberšikana. Obecně roste míra agresivity mezi dětmi a dospívajícími a zdrojem inspirace mohou často být sociální komunity, ale bohužel i některé extremistické organizace.
A jaké násilí to tedy je?
Všemožného druhu, ať už se to týká různých verbálních ataků – dneska se tomu říká hejty – to znamená jakkoli motivovaných nenávistných výroků, až po konkrétní fyzické násilí třeba ve formě ponižování nebo vyhrožování násilím, anebo potom přímo fyzické útoky. V Praze se teď hodně setkáváme, a řeší to různé městské části, i s takzvanými dětskými bitkami, což jsou předem domluvené bitky, kde si děti domluví, kdo proti komu bude útočit a dojde tam k fyzickému napadení.
Dá se říct, že jsou děti v násilnostech krutější než dřív?
Dá se říct, že násilí má jinou formu. Není tak afektivní, jako tomu bylo dříve. Když bezprostředně reagujete na nějaký podnět, impuls, tak je to reaktivní. Dnes už je násilí více promyšlené, instrumentální, více metodické a bohužel se také setkáváme s fenoménem, kterému se říká copycat effect – napodobování násilí, které je vidět v médiích a v zahraničí. Osobně se setkávám třeba i s imitací gangových subkultur, pouličních gangů, které fungují v zahraničí, například v USA. Pak se bavíme i o vraždách, se kterými jsme se setkali i v letošním roce a které jsou spáchané teenagery. To je skutečně velmi varující.
Ministerstvo vnitra ve zprávě o extremismu mluví o radikalizaci mladistvých s tím, že k ní dochází „individuálně, bez vazby na konkrétní ideologii“. Co to v praxi znamená, jak si to představit?
To je trošku komplikovaně řečeno. Pokusím se to zjednodušit. Co je vlastně radikalizace? Je to určitý proces, který má fáze, během nichž se osoba, dítě nebo dospívající, začne ztotožňovat s nějakou formou násilí. Může mít ideologické pozadí, ale nemusí být konkrétního charakteru. Co je na tom znepokojující a proč je to bezpečnostní hrozba, kterou zvědomuje ministerstvo vnitra – na konci radikalizačního procesu může být i myšlenka, že zrealizuje nějaký akt násilí. Ten může mít podobu i masové vraždy, jak jsme se s tím setkali před dvěma lety na Filozofické fakultě. Že to nemá konkrétní vazbu na ideologii, to v podstatě znamená, že se nám ideologie už poměrně modifikují, a tak se vzájemně prolínají. Pokud bychom se bavili o extremismu, můžeme tady mít politický, nábožensky motivovaný extremismus a podobně. My se ale nyní bavíme spíše o toxických sociálních komunitách, které nám vznikají právě v rámci kyberprostoru.
A výsledkem radikalizace je tedy útočník jedinec, nikoli organizovaná skupina…?
Přesně tak. V tom je to trochu zákeřné a rafinované, protože možnosti odhalení takto individuálně radikalizovaného člověka, který se zradikalizuje ve svém pokoji před obrazovkou počítače, jsou velmi malé. Pokud samozřejmě nejeví další varovné signály, které můžeme podchytit například ve škole. To je ale velmi obtížné.
Jaké signály můžeme u dětí zachytávat? Dá se radikalizace poznat?
Je to velké téma. Osobně se tomu věnuji, dělám i kurzy pro pedagogy na základních i středních školách. Bohužel už se dneska setkáváme s dětmi, které se radikalizují i v rámci prvního stupně, bavíme se tedy o dětech ve věku klidně devět deset let. Poznat se to dá, pokud je pedagog informovaný, projde vzdělávacím kurzem a zajímá se o trendy. Jde to strašně rychle dopředu. Děti už často komunikují v šifrách, mají svoje gesta, symboliku, způsob dorozumívání. To už jsou ty signály, kterých by si nejen pedagog, ale samozřejmě i rodič měl všímat a identifikovat je, doptávat se a samozřejmě i zjišťovat, jaké je duševní zdraví a rozpoložení dítěte. I to může být signál. Panuje představa, že agresivním jedincem, který může hypoteticky spáchat akt extrémního násilí, musí být pouze dítě z asociální rodiny nebo dítě, které má nějaké poruchy chování nebo je na tom prospěchově špatně. Bohužel to tak nebývá. Když se podíváme na profily útočníků, tak to bývá velmi introvertní, izolovaný jedinec, který často bývá vyloučen z kolektivu. Třeba ani nepůsobí rizikově nebo nebezpečně, ale v hloubi duše může mít závažný problém.
„Volání o pomoc“
Dá se u nich pozorovat třeba změna chování nebo oblečení? Na druhou stranu hodně často dochází k radikalizaci ve věku puberty, kdy se tyhle změny dají asi očekávat. Jak to rozpoznat?
Je to velmi obtížné. Jak jste zmínila, období adolescence je i rebelující. Procházejí transformací, mění se hodnotový rámec. Vždycky říkám, že hlavní indicií by mělo být násilí a jeho obdiv. V okamžiku, kdy někdo začne prosazovat sebe samotného nebo svoje názory a postoje cestou násilí, už je to varující signál. Když tedy dítě začne být verbálně agresivní, potom samozřejmě i fyzicky, a začne to dokonce obdivovat nebo schvalovat, což může být i na sociálních sítích – lajkování případů masových vražd nebo teroristických činů ze zahraničí, vybízení k takovým činům nebo dokonce obdiv k samotným pachatelům – tak to už je varovné červené světlo, které by nás nemělo nechat lhostejnými.
Je internet místo, kde děti nebo mladiství shánějí návody, zbraně?
Bohužel je tomu tak. Teď to nechci hanit, kyberprostor má samozřejmě spoustu výhod a benefitů. Na druhou stranu je to i místo, které se může stát inspirací, třeba právě v rámci sociálních komunit. Můžou to být WhatsAppové skupiny nebo další komunikační kanály. Ty skrývají právě toto nebezpečí, jako jsou různé návody, takzvané do it yourself – jak si vyrobit improvizovaný nástražný výbušný systém, nebo se tam můžete setkat i se scénáři a návody, jak zaútočit v nějakém prostranství, v tomto případě to často jsou školy a školní místa. Je tam i řada příběhů pachatelů těchto útoků, což se bohužel může stát i zdrojem inspirace. Nemluvě o dalších materiálech, které mají extremistickou povahu nebo odkaz na teroristickou organizaci.
Co děti a mladistvé k násilí vede?
Je těžké to úplně paušalizovat, přesto se o to pokusím. Vždycky říkám, že za tím bývá osobní problém dítěte. I zpráva o stavu extremismu říká, že je to individuální. Každý člověk má jinou míru odolnosti vůči zátěži a stresu. Co se nám, z pohledu dospělého, může zdát zanedbatelné a bagatelní, může být pro dítě opravdu velmi frustrující. Tím samozřejmě netvrdím, že máme s dětmi jednat v rukavičkách. Na druhou stranu bychom si měli všímat, co se děje. Ať už se to děje v rodině, protože často může problém pramenit odtamtud. Nemusí tam docházet vyloženě k týrání nebo zneužívání, ale třeba tam nefunguje komunikace nebo tam jsou sociální či ekonomické problémy. Anebo může dítě trpět duševním onemocněním. Tím nemyslím fatální, ale může to být forma deprese nebo frustrace. Může to pramenit i z nešťastné lásky nebo z pocitu, že nejsem dostatečně schopný, úspěšný, že je na mě vyvíjen vysoký tlak. To všechno můžou být příčiny.
Může to vést k dvojím formám agrese. Jedna se může obracet vůči mně. Mluvím o případech sebepoškozování, což je taky fenomén, se kterým se setkáváme poměrně často. Asi není škola, na kterou bych přijela a nesetkala bych se s těmito případy. Někdy se tomu říká cry for help.
Volání o pomoc.
Přesně tak. Když to nefunguje, tak to může být taky indikátor. Nejdřív poškozuju sám sebe a potom, když nejsem vyslyšen a nedostanu odbornou pomoc, tak může dojít i k násilí, které se obrátí vůči okolí. Často bývá spojeno s místem, se kterým mám spojenou tu frustraci, takže to je často škola.
Jak velkou roli v tom hraje tolerance vůči násilí?
Je to taky jeden z faktorů. V okamžiku, když normalizuji násilí, ať už v rodině nebo v prostředí, ve kterém se vyskytuji, tak to akceptuji i ve svém běžném životě. A co si budeme povídat, děti jsou zrcadlem svých rodičů. Pokud tedy k násilnému chování dochází v rodině, tak logicky i to dítě používá tuhle formu prosazování sebe sama k dosahování svých cílů.
A dokážou vůbec děti a mladiství domyslet a plně pochopit důsledky činů, které třeba chtějí udělat? A nemyslím teď důsledky jenom pro oběti, ale i sami pro sebe…?
Teď je otázka, jestli se bavíme o dětech obecně. Byla jsem na jedné základní škole, kde jsem mluvila s dětmi ze šesté třídy. Byla to problematika obdivu Adolfa Hitlera, hitlerismu a hajlování na školách, což je také velké téma posledních měsíců. A byla jsem překvapena vyzrálostí dětí, jak k tomu byly schopny přistupovat. Když jsme se bavili o tom, jakou mají asociaci s Adolfem Hitlerem a s nesnášenlivostí vůči vybraným skupinám, tak to opravdu popisovaly jako zlo. Setkala jsem se dokonce i s dětmi, které samy upozornily pedagoga, že je mezi nimi žák, který sdílí znepokojující obsah, jenž jim připadá nebezpečný a rizikový. Takže si myslím, že děti jsou hodně kompetentní a schopné to rozpoznat. Pochopitelně ti, kteří se už takový čin chystají spáchat, velmi dobře vědí, co chtějí udělat a jaké to ponese následky. Někdy tam může být to, čemu se říká fascinace zlem. Když se mi nedaří v životě prosadit, tak vstoupím do dějin aspoň tímto.
„Prevence bude dlouhodobý proces“
Jak z toho ven?
Častá otázka. Jak už jsem říkala v úvodu, velmi ráda bych dala univerzální radu. V rámci ministerstev se připravují metodiky a stát dělá vše, co je v jeho silách. Je to o edukaci – neustále vzdělávat samotné pedagogy, ať už jsou to třídní, výchovní poradci, metodici prevence, ale i celý nepedagogický personál. Pak je samozřejmě důležité zlepšovat komunikaci pedagog versus rodič. Jestli mě teď poslouchají učitelé, jakože asi budou, tak samozřejmě asi budou přikyvovat, že je to velmi obtížný proces. Jde o to vytvářet komunitní prostředí, abychom se dokázali bavit o věcech otevřeně, a hlavně umět dětem zprostředkovat případy násilí srozumitelnou formou, ať už historického hlediska, nebo z poslední doby. Taky příliš nemluvit o pachatelích, ale spíše o obětech a mluvit o konkrétních případech. Když řeknete, že během války zemřelo tolik milionů lidí a bylo zplynováno šest milionů Židů, tak je to velmi abstraktní. Pojďme si vyprávět konkrétní příběhy, ať za tím děti vidí reálného člověka a osud konkrétní rodiny.
Zmínila jste, že stát dělá, co může. Na druhou stranu jste také říkala, že to není úplně nový fenomén. Už se to dá datovat pár let zpátky. Tak co s tím tedy stát dělá? Nebo co může dělat?
Samozřejmě můžeme říct, že jsou dvě kategorie. Jedna je represivní, kterou reprezentuje ministerstvo vnitra, bezpečnostní složky a policie. Ale zpravidla, když už policie do tohohle procesu vstupuje… Nechci říct, že je pozdě. To vůbec nechci tvrdit, protože role policie je i preventivní. Je to o tom více podporovat různé organizace a instituce, které se věnují dětem a dospívajícím. Ať už jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže, dětská krizová centra, nevládní nebo neziskové organizace, nízkoprahové organizace a další. Stejně tak to jsou i projekty, které učí děti pracovat se vztekem, aby si našly odlehčovací, ventilační a kompenzační mechanismy, a učí to i rodiče. Takže je to dlouhodobý proces. Společnost chce vždycky snadná a rychlá řešení. Prevence a to, o čem se bavíme, bude hodně dlouhodobý proces. Ale už to můžeme jenom zpomalovat, nikdy to úplně nezastavíme. A co si budeme povídat, i útok na Filozofické fakultě byl poměrně rapidním spouštěčem.
Práce s emocemi je i součástí nedávno představeného vládního programu Bezpečné dětství. Ten má třeba regulovat přístup dětí k násilnému obsahu na internetu, revidovat vzdělávací programy tak, aby dávaly větší prostor práci s emocemi i ze strany pedagogů, posílit školní psychologickou péči a další. Nepřichází to pozdě?
Přichází. Odborníci – psychologové, psychiatři, psychoterapeuti – na zhoršující se psychický stav dětí upozorňovali už řadu let zpátky. A nejsou to jenom děti, je to napříč generacemi. Je to i o atmosféře slušnosti a kultivovanosti ve společnosti. Na tom musíme taky pracovat, protože i my samotní musíme být dětem vzorem. Tenhle program kvituji, je to dobře. Jestli je to pozdě, nebo není, těžko komentovat. Ale myslím si, že programů by mělo být mnohem víc, protože zvládání emocí je naprosto klíčová záležitost.
Mohlo by být součástí i snížení věkové hranice trestní odpovědnosti? Ta je teď stanovena na 15 let a říkala jste, že si i mladší děti dobře uvědomují důsledky svých činů.
Touhle cestou bych úplně nešla. Myslím, že větší akcent by se měl klást na prevenci.
Psychologickou péči, podporu.
Rozhodně. Stav psychologické podpory v ČR je opravdu tristní, to vám potvrdí pedagogové ze všech škol. Jezdím po celé republice a někde se na psychologa čeká až několik měsíců, neřku-li i rok. I dostupnost psychologa na mnoha školách je třeba jednou za 14 dní za tři týdny, kdy opravdu pracuje jenom s těmi nejzávažnějšími případy. Na ostatní žáky se nedostává. Pak je taky problém u některých rodičů, kteří mají trochu tunelové vidění a odmítají připustit, že by jejich dítě mohlo mít problém, takže odmítají odbornou pomoc. Dokonce se s tím setkávám i v rodinách, kde jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mají pocit, že to se jim přeci nemůže stát, že by jejich dítě mohlo mít problém. Je tedy důležité více otevřeně mluvit i o těchto tématech, že to není žádné stigma ani ostuda.
Pomohlo by, kdyby bylo na násilné trestné činy mladistvých uvalené informační embargo? Tak jako tomu bylo v Srbsku před pár lety, kde třináctiletý chlapec zastřelil devět spolužáků a jednoho člena ochranky.
Tak to bylo a vlastně i je, pokud se to týká případů mladistvých. Tam se některá data neuvádějí. Ale když jste zmínila zrovna případ ze Srbska, tak stejně spoustu věcí uniklo do médií. Tvář pachatele vám dohledám během několika málo sekund, stejně jako další informace. Asi by bylo vhodnější nedávat tolik prostoru samotnému pachateli. To je teď hodně velké téma v zahraničí, reportéři a žurnalisté dokonce procházejí různými školeními, jak vhodným a etickým způsobem o takovém případu informovat. Nemůžeme na to uvalit úplné informační embargo a cenzurovat to. Veřejnost chce informace.
To jsme viděli i u útoku na Filozofické fakultě.
Protože to bylo nové a byl to jakýsi precedent. Tady v ČR se nikdy nic podobného nestalo. Je tak přirozené, že média chtěla znát informace, stejně tak jako veřejnost. Na druhou stranu je důležité nezveřejňovat příliš mnoho detailů o samotném průběhu činu. To může skutečně zapůsobit jako zdroj inspirace a může to posloužit těm would be killer, tedy potenciálním vrahům, jako předloha. A to je právě ten copycat effect. Pochopitelně to je jen jedna z mnoha cest. Informace jsou dohledatelné i z jiných zdrojů a kanálů, ale veřejná média by tomu rozhodně neměla pomáhat.
Jaký očekáváte vývoj do budoucna? Na co se máme připravit?
Občas už se bojím něco říkat veřejně. Myslím, že tento trend bude gradovat. Rozhodně to nepůjde zastavit ze dne na den. Můžeme a musíme změnit naše vlastní uvažování. Setkala jsem se s přístupem jedné pedagožky, která mi během kurzu říkala, že o tomhle nechce vůbec slyšet, že se něco takového děje. To, že tady spolu sedíme a mluvíme o tom, je podle mě jeden významný krok. Začínáme to popisovat, všímat si toho, nezavíráme před tím oči, neděláme pštrosí politiku. Ale abych odpověděla na vaši otázku – obávám se, že může dojít dalšímu násilnému incidentu. Nechci být špatným prorokem. Nicméně pevně věřím, že jsme se poučili z útoku Filozofické fakultě a že pokud přijde další výhrůžka nebo se zaregistruje jedinec s těmito varovnými signály, že na to přijdeme včas, ještě než k tomu skutku dojde.