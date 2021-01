Výroba vody ze vzduchu i zahrada. Česko v Dubaji dokončuje svůj pavilon pro světovou výstavu Expo

„Právě jsme začali odpočítávat posledních tisíc dnů, které nás dělí od otevření Expa,“ řekla reportérovi Radiožurnálu v Dubaji skoro před dvěma lety mluvčí světové výstavy Mardžán Farajdúníová.

Velký displej za jejími zády odpočítával dny, hodiny a minuty do hezkého data zahájení 20. října 2020.

Organizátoři ale museli později displej přeřídit. „To, co si myslím, že se nezmění, je začátek konání výstavy 1. října 2021,“ řekl nyní Radiožurnálu generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 Jiří František Potužník.

Připomíná, že Spojené arabské emiráty se letos částečně uzavřely a nebylo možné do nich dostat ani potřebný materiál. „Odložení světové výstavy o rok se hodí všem, jak organizátorům, tak účastnickým zemím. Je to čekání na Godota, tedy čekání na vakcínu a na to, jak bude fungovat.“

Generální komisař ale dokončení české expozice bedlivě popohání. „Budova pavilonu je kompletní z nějakých 75 procent. Předpokládáme, že dokončená bude do konce března. Pokud jde o technologii Sawer, tedy systém, který vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie, tak tu jsme spustili v provizorním režimu, a teď v lednu, nebo v únoru by se měla kolem pavilonu objevit i zahrada, kterou vysází Botanický ústav Akademie věd ČR.“

Změna dodavatele

Kvůli opakovanému porušení smluvních závazků a prodlení s dodávkami byl na podzim vyměněn dodavatel stavby českého pavilonu, společnost MCI nahradila podle ČTK dubajská společnost Pico. Podle ministerstva zahraničí, které průběžnou informaci v pondělí předloží vládě, ale i přes pandemii a výměnu dodavatele přípravy účasti České republiky na Expo pokračují podle schváleného plánu.

Stálou instalaci bude tvořit deset exponátů, jejichž investoři vkládají v průměru dva milionu korun na každý, poznamenal úřad. Obsah rotační expozice budou zajišťovat partneři ze státní správy i soukromého sektoru.

V oblasti veřejné správy spolupracuje KGK například s ministerstvy zahraničí a průmyslu, agenturou CzechTourism, na prezentaci České republiky na výstavě se budou podílet také Jihomoravský kraj, Brno, Praha a množství vědeckých a univerzitních pracovišť.

Sto litrů denně

Jádrem české expozice bude ukázka toho, jak lze jen s pomocí solární energie získat uprostřed pouště ze vzduchu vodu a zavlažovat s ní rostliny.

„Naším cílem je nějakých sto litrů denně, protože to má sloužit jako zdroj vody pro nějakou malou oázu, pro zavlažování. Záměrem je, aby to nepotřebovalo žádnou externí energii, aby to v té poušti běhalo čistě na solární pohon,“ vysvětlil docent Tomáš Matuška ze strojní fakulty ČVUT.

Botanický ústav Akademie věd ČR k tomu vyvíjí systém zadržování vody a živin v písčité půdě kolem kořenů rostlin. „Bude to takový tunel, kterým se dostanete pod tu poušť, a uvidíte zespodu, jak rostou kořeny, jak tam prosakuje zelená suspenze řas, jak se tam tím pískem dolů dostávají humusoidní látky, věříme tomu, že to bude i divácky atraktivní,“ popsal projekt Miroslav Vosátka.

Stavba v Abú Zabí

Už loni v létě v nelidském horku zprovozňovali Češi svůj kontejnerový systém získávání vody ze vzduchu v poušti v oblasti Abú Zabí. Ze štaflí mezi dvěma kontejnery se střechou ze solárních panelů zní technická čeština.

Doktor Bořivoj Šourek a docent Vladimír Zmrhal z Českého vysokého učení technického tu ladí poslední detaily. „Teď tady dopojujeme takové resty, tohle jsou hybridní kolektory a ty se musí napojit na vodu.“

Se západem sluníčka se z malé mešity tady na farmě ozývá nahrávka muezzina, která svolává hlavně levné dělníky z Indie a Pákistánu, kteří pracují na zdejších farmách. České techniky ale muezzin od práce nevyruší.

Teplota venku je ještě teď, po západu slunce, 42°C. „Z téhle bílé plastové nádrže to jde přes mineralizátor do kohoutku, který je venku a který bude jediný přístupný. Je to normálně pitná voda.“

Pro Spojené arabské emiráty znamenal letošní covidový rok rekordní schodek státního rozpočtu. Země se proto k Expu upíná s nadějí, že se stane platformou pro oživení ekonomiky.