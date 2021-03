V českém Mraku na výstavě Expo v Dubaji se zelenina zavlažuje ze vzduchu. ‚Oáza v poušti,’ říká komisař

„Koncept je takový, že až bude jídlo na talíři, tak kuchař přijde, ušmikne úplně nejčerstvější koření nebo zeleninku, kterou může, a dochutí,“ vysvětluje generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji Jiří Potužník.

Navíc jsou rostliny zavlaženého vodou, kterou tady získáte ze vzduchu. „Čili je to spočítané, že bude stačit?” zajímá mě.

„Ano, je to tak. Proto na tom projektu dělalo jednak ČVUT, které má na starosti tu technologickou část, a botanický ústav Akademie věd, který má na starosti tu botanickou část. Ten vzkaz je, že ta technologie dokáže stvořit oázu v poušti,“ říká Potužník, který dohlíží na pokračující stavební práce.

Pavilon je hodně prosvětlený, dvoupodlažní, s terasou na střeše. „První věcí, kterou návštěvník po vstupu do areálu Expa po vstupu uvidí, je český pavilon, což je dobré, protože máme první pozici. A největším poutačem pozornosti je struktura Mraku, která vyjadřuje to, co se odehrává v pavilonu, tam je instalovaný systém Sawer, který přeměňuje vodu za vzduchu,“ popisuje jeho autor a architekt Jindřich Ráftl.

České expozici na výstavě Expo se přezdívá Mrak | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Pavučina z trubek

Takzvaný Mrak, tedy obrovskou plastiku, jakousi pavučinu, z nerezových trubek, tady v těchto dnech dokončuje sochař Honza Dostál. Vypadá jako takový spletenec, který svými větvemi tvoří před pavilonem polostín.

„V těch vedrech tady v Dubaji, já to zažívám poprvé, je docela náročné svařovat, pracovat na plošinách. A tady je to strašně cítit, že i když je 50 procent stínu, tak to hodně pomůže, protože to sníží teplotu třeba o 10 až 15 stupňů, aby se lidi neusmažili, až pod tím budou stát fronty,“ říká Dostál.

Potom, co popíše, jak se mu v Dubaji pokračuje v práci, teď instaluje jednu z nerezových trubek do zakružovačky. „Cílem je z rovné trubky udělat trubku v určitém radiu, kterou potom použiju nahoře na doplnění kapilár.“

Výtvarník Jan Dostál nemá na ohýbání trubek šablonu, vše dělá podle citu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

‚Jde o intuici’

A z rovné nerezové trubky je rázem krásná spirála. Všechny tvary jsou ale velice nepravidelné. „Vše je o zkušenostech a o odhadu, jak to bude vypadat, a jak to tam sedne. Ta venkovní práce je unikátní v té intuici. Není na to tolik plánů, takže kde a jak budou jednotlivé trubky ohnuté, je už víceméně na mně,“ podotýká. „Mě baví pracovat v tom procesu a dostávat se tak dál,“ dodává.

Další části nerezového spletence se teď instalují uvnitř pavilonu, hlavní rostlina vyrůstá ze vstupní haly a symbolické větve pak prorůstají do dalších místností. „Já jsem hrozně spokojený, člověk tady může žít relativně normálně oproti Česku, není to tak, že by tu slyšel každý den negativní věci ve zprávách, tady se člověk prostě utne mimo svět a je to docela příjemné,“ popisuje Dostál.

Český pavilon je blízko hlavní bráně na výstaviště, ukazuje generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji Jiří Potužník | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Pivo s výhledem

Přejdeme spolu na střechu pavilonu, odtud je krásně vidět na hlavní vchod na výstaviště Expo, a také jeden z hlavních pavilonů se jménem Terra. „Na této vyhlídkové terase bude kromě Skybaru, kde si člověk bude moci objednat pití, také pokračování struktury Mraku, která ho tady přikryje.“

Na střeše pavilonu mi architekt Jindřich Ráftl ukazuje i solární panely, jimi vyrobená energie je totiž jediným zdrojem pro technologii Sawer, která pak získává vodu ze vzduchu. „Tady vzadu by měly být tanky, a tady v podlaze vede přímo trubka na pivo, která bude tady v místě, kde bude bar,“ vysvětluje.

Dokončovací práce na českém pavilonu jsou v plném proudu. Prvního října se otevře nedaleká hlavní brána na výstavu Expo, a do té doby musí být všechno dobře připravené.