Facebook rozšíří prevenci proti sebevraždám. Zapojí umělou inteligenci

Společnost Facebook uvedla, že software si všímá vodítek, jako jsou otázky typu „Jsi v pohodě?“ nebo „Můžu ti nějak pomoct?“. Technické podrobnosti o této umělé inteligenci ale Facebook nezveřejnil. Přestože celý proces je automatický, lidé z něj nebudou úplně vynechaní.

Za poslední měsíc už podle Facebooku jeho tým reagoval na víc než sto podezření, že někdo chce spáchat sebevraždu. Někdy může dát společnost vědět i místním úřadům, aby ohroženým lidem pomohly, protože čas může v těchto případech hrát opravdu velkou roli.

Facebook zatím neoznámil, do jakých zemí program rozšíří. Postupně by se ale měl objevit po celém světě kromě Evropské unie, a to kvůli jejím předpisům na ochranu osobních údajů. Proti sebevraždám bojují i další internetové společnosti. Třeba Google po zadání některých výrazů do vyhledávače uživatelům ukáže telefonní číslo na linku prevence sebevražd.

Sociální sítě v úterý zaplavil hashtag Giving Tuesday, což by se dalo přeložit jako rozdavačné úterý. Jde o svátek, který podporuje chuť pomáhat. Jeho vznik iniciovaly už před pěti lety dvě americké nadace jako odpověď na nákupní šílenství spojené se slevami v obchodech na Black Friday a Cyber Monday, tedy černý pátek a kyberpondělí.

Lidé by v tento den měli otevřít své peněženky pro dobročinné účely. Podle organizátorů výzva funguje a každoročně se v tento den jen ve Spojených státech vyberou desítky milionů dolarů. Svátek se přitom rozšířil už do víc než stovky zemí. Asociace společenské odpovědnosti, která den zaštiťuje v Česku, eviduje přes 150 charitativních projektů a výzev, které může kdokoli podpořit.

Na Twitteru Giving Tuesday podpořil třeba podnikatel Bill Gates známý svými charitativními aktivitami, nositelka Nobelovy ceny míru Malála Júsufzajová nebo knihovna Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Everyone knows about Black Friday and Cyber Monday. Tomorrow, I encourage you to join Melinda and me in one of our favorite holiday traditions: #GivingTuesday.