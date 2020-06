Po Trumpovi i Okamura. Facebook a instagram označily příspěvek šéfa SPD za částečně nepravdivý

Přestože Facebook a Instagram nechtějí řešit dezinformace, které šíří média nebo politici, označily obě sociální sítě příspěvek předsedy SPD Tomia Okamury o vyvádění dividend za částečně nepravdivý. Jak uvádí server Mediář, jde o prvního politika v Česku, kterému se něco podobného stalo. Hnutí se v reakci pro server iROZHLAS.cz ohradilo proti činnosti serveru Demagog, který má kontrolu na starost. Podle mluvčí Barbory Zeťové je nedůvěryhodný. Praha 19:22 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přestože Facebook a Instagram nechtějí řešit dezinformace, které šíří média nebo politici, označily obě sociální sítě příspěvek předsedy SPD Tomia Okamury o vyvádění dividend za částečně nepravdivý. Jak uvádí server Mediář, jde o prvního politika v Česku, kterému se něco podobného stalo | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Jsme kolonie Západu, ze které korporace vysávají kapitál!“ stojí v úvodu příspěvku na facebooku místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Ten se týká vyvádění dividend do zahraničí a doprovází jej koláž s řadami údajů.

Problémem je právě tato koláž. Ta nepochází z dílny ani Tomia Okamury, ani SPD, ale je převzatá a už nějakou dobu se po sociálních sítích šíří. Proto se na ni nevztahuje pravidlo o řešení dezinformací a nepravd.

„Když politici sdílí obsah, co není jejich původní, Facebook to nepovažuje za politický projev. My to za něj považovali, ale Facebook nás přesvědčil. Ono to svým způsobem dává smysl - žádný hoax nedostane imunitu, jenom protože ho sdílí politik,“ vysvětlil serveru Mediář koordinátor Demagogu Petr Gongala.

Právě nezisková organizace Demagog.cz má od konce května po dohodě se společností Facebook na starost ověřování pravdivosti zpráv na facebooku. Do té doby jej hlídala pouze francouzská agentura AFP.

„Chceme, aby byli uživatelé Facebooku dobře informováni, a tak neustále vymýšlíme nové způsoby, jak zastavit šíření falešných informací na naší platformě. Je nám ctí rozšířit náš fact-checkingový program v České republice o spolupráci s platformou Demagog.cz, která ověřuje fakta v Česku již řadu let a zároveň propaguje ověřování faktů pomocí vzdělávacích projektů a workshopů,“ uvedl tehdy podle ČTK Guido Buelow z Facebooku.

Nezisková organizace příspěvky nemaže, ale pouze označuje. „Když příspěvek označíme za nepravdivý, Facebok sníží dosah příspěvku. Částečně nepravdivé příspěvky či opatřené zavádějícím titulkem Facebook uživatelům zobrazí s upozorněním včetně odkazu na web Demagogu,“ dodal Gongala.

Právě to udělala nezisková organizace s příspěvkem Tomia Okamury z 6. června 2020 na facebooku a z 22. května na instagramu. Ve zdůvodnění, které částečně překrývá původní příspěvek, píše, že uvedené srovnání je zavádějící, protože objem dividend byl výrazně menší. Svou rozsáhlou analýzu o příspěvku ale Demagog vydal 11. června, kdy ho sdílelo téměř tisíc uživatelů a dalších 1700 na něj reagovalo.

Nedůvěryhodný server

Hnutí SPD vadí, že takzvaný fact-checking provádí právě nezisková organizace Demagog. Ta za léta existence odhalila řadu lží a nepravd, které podle ní vyřkl Tomio Okamura. „Překvapuje nás, že si Facebook vybral jako politického kontrolora pravdy podle našeho mínění nedůvěryhodný server Demagog.cz, který již v minulosti označil chybně za lež pravdivé tvrzení Tomia Okamury, že se ve Švýcarsku v referendu hlasuje o zvýšení dani,“ napsala serveru iROZHLAS.cz Zeťová. Server Demagog.cz podle ní „pomluvil předsedu Tomia Okamuru a ani se neomluvil“.

Ve světovém měřítku nejde o první konflikt mezi sociální sítí a politikem. Zatímco Facebook nechce ani omezovat politickou reklamu, ani řešit pravdivost příspěvků politiků, Twitter postupuje zcela odlišně. Už loni na podzim oznámil, že končí s politickou reklamou a letos v únoru pak poprvé v historii označil příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa za nepravdivé.

Trump postup své oblíbené sítě komentoval jako dušení svobody slova. Později podepsal exekutivní příkaz týkající se zákonu, podle kterého nejsou sociální sítě v USA přímo odpovědné za obsah, jde jen o platformy. Nyní ale Trump pohrozil, že pokud nezůstanou politicky neutrální, tak zákon zruší. Podle odborníků je ale exekutivní příkaz nevymahatelný.