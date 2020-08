Facebook omezí šíření konspirační teorie QAnon. Smazal na 800 skupin, příspěvkům sníží relevanci

Několik týdnů po Twitteru zavádí opatření namířená proti šíření konspirační teorie QAnon také společnost Facebook. Ve středu večer oznámila, že posiluje svá pravidla kolem „nebezpečných jednotlivců a organizací“ a že mimo jiné smazala bezmála 800 facebookových skupin věnovaných spiklenecké teorii podporující amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prohlásil, že podle jeho informací jsou členové komunity QAnon „lidé, kteří milují naši zemi“. Menlo Park (USA) 23:43 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebook | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Facebook zjevně situaci vidí jinak a QAnon dává do souvislosti s „rostoucími hnutími, která, byť přímo neorganizují násilí, oslavovala násilné činy... nebo mají jednotlivé členy se sklony k násilnému chování“. Ohlášené změny v přístupu k obsahu takovýchto komunit se kromě zastánců uvedené konspirační teorie mají týkat i dalších skupin, přičemž konkrétně Facebook zmiňuje pouze anarchistické hnutí Antifa.

Společnost na svých platformách nezavádí úplný zákaz obsahu spojeného s těmito komunitami. Problematické facebookové skupiny a stránky, které nebyly zablokovány, ale nově nebudou uživatelům doporučovány jakožto potenciálně zajímavý obsah, zatímco jejich fanouškům budou příspěvky z těchto zdrojů servírovány níže v nabídce „vybraných příspěvků“, což by mohlo snížit jejich ohlas.

Oznámeny byly i další novinky, přičemž opatření se vztahují i na sociální síť Instagram, kterou Facebook už roky vlastní. Tam bylo údajně zablokováno přes 10 000 účtů spojených s QAnon.

Tato relativně nová, avšak spletitá konspirační teorie je založena na nepravdivé domněnce, že svět je řízen spolkem satanistických pedofilů, který ve velkém zneužívá děti. Její stoupenci věří, že prezident Trump stojí v čele tajného tažení proti zločinnému spolku, jehož členy mají být bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová, exprezident Barack Obama nebo hollywoodské hvězdy jako Tom Hanks. Teorie vychází především z anonymních příspěvků na internetových fórech, jejichž autor si říká Q.

Popularita roste

Podle vícero článků z poslední doby popularita tohoto hnutí na sociálních sítích neustále roste. Deník The New York Times napsal, že aktivita v některých předních facebookových skupinách QAnon za posledních šest měsíců vzrostla o 200 až 300 procent. Na zmírnění dosahu hnutí už se zaměřil i Twitter, který v červenci v této souvislosti oznámil odstranění více než 7000 účtů a další restrikce.

QAnon už ovšem přerostla za hranice internetových platforem. Spojeno s ní je už vícero bezpečnostních incidentů a také tři kandidáti do amerického Kongresu. V primárkách Republikánské strany letos uspěly tři ženy, které v jisté míře vyjádřily QAnon podporu, a jedna z nich má podle amerických médií vítězství v listopadových volbách prakticky jisté.

Prezident Trump se až do tohoto týdne ke konspirační teorii nikdy přímo nevyjádřil, při středeční tiskové konferenci už ale na otázku na toto téma odpověděl. „Moc o tom hnutí nevím, kromě toho, že mě mají velmi rádi, což oceňuji. (...) Slyšel jsem, že to jsou lidé, kteří milují naši zemi,“ uvedl. Když byl poté tázán, co si myslí o představě, že zachraňuje svět před satanistickým kultem pedofilů, řekl: „To jsem neslyšel, ale má to být špatná věc nebo dobrá věc?“

Proti jeho slovům se ohradili i někteří zástupci Republikánské strany. „QAnon je šílenost - a skuteční lídři nazývají konspirační teorie konspiračními teoriemi,“ uvedl senátor Ben Sasse. Člen Sněmovny reprezentantů Adam Kinzinger zase označil první vzkaz anonyma Q za „totální nesmysl“ a dodal, že „ten, kdo tohle napsal, nemiluje naši zemi“.