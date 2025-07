Facky, pohlavky a další fyzické tresty dětí by už brzy měly být jasně zakázány zákonem. Zákaz fyzických trestů dětí je součástí novely občanského zákoníku, kterou minulý týden schválil Senát a teď míří k podpisu prezidenta. Za porušení ustanovení nehrozí žádné přímé tresty, i tak je ale podle odborníků tato změna důležitá. Podrobnosti Radiožurnálu sdělila Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka centra Locika, které se násilí na dětech věnuje. Rozhovor Praha 14:20 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facky a pohlavky budou nezákonné, chybí ale postihy. ‚Tresty obecně nefungují,‘ říká ředitelka Centra Locika (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jak častým problémem je fyzické trestání dětí v Česku? A jaké následky to má na dětech?

Máme velkou radost, že se situace začíná lepšit. Podle nejnovějšího výzkumu už 84 procent rodičů nesouhlasí s tím, že by tělesný trest byl dobrý výchovný nástroj. Velká část rodičů ale tělesné tresty stále v praxi používá, což potom má závažné dopady jak na jejich děti, vztah k dětem nebo třeba školní úspěchy těchto dětí.

Víme, že tělesné tresty a další formy násilí stojí například za velkou částí duševních poruch, úzkostí, depresí nebo sebepoškozování u dětí. Zároveň to má závažný dopad na to, že potom dochází k bagatelizaci násilí ve společnosti, takže se nám hůře daří řešit případy týraných dětí.

Dvě třetiny případů závažného týrání začínají právě obyčejnou fackou. Kdyby se nám ve společnosti podařilo dosáhnout toho, že ta obyčejná facka nebude brána jako něco normálního, jako varovný signál, tak věříme, že i celá řada dětí se k nám dostane dříve, než začnou být ve svých rodinách skutečně týrány.

Tresty kvůli stresu

Říkala jste, že podle nejnovějších průzkumů 84 procent rodičů považuje fyzické tresty za nepřijatelné. Na druhé straně podle průzkumů používá fyzické tresty 20 procent rodičů. Znamená to tedy, že se k nim uchylují i ti, kteří vědí, že je to špatná cesta?

Ano. Tělesné tresty rodiče často používají v situacích, kdy jsou v nějakém zvýšeném stresu, cítí se bezmocně, nevydědí, jak jinak třeba situaci s dítětem řešit, a velmi často se uchylují k chování, které sami zažívali jako děti.

Dochází k transgeneračnímu přenosu vzorců chování a k přerušení těchto vzorců je někdy potřeba odborné dopomoci. Někdy stačí informace, rozhodnutí, někdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc.

To znamená, že nejčastějším důvodem, kdy rodiče sáhnou k fyzickému trestu, je ta bezradnost…

Podle našich zkušeností ano. Bezradnost, nějaké přetížení a velmi často i to, že rodiče sami jako děti zažívali právě například tělesné tresty nebo jinou formu násilí.

Když mluvíme o fyzických trestech – bere se jako fyzický trest běžné plácnutí přes ruku?

Ano, a to z toho důvodu, že vlastně narušuje integritu dítěte a dává dítěti smíšený signál, že i někdo, kdo má dítě chránit, opatrovat, milovat, mu může způsobit bolest nebo ponížení, byť třeba mírné intenzity.

Na druhé straně četl jsem názory některých psychologů, že v určitém věku děti nejsou schopné úplně pochopit, co po nich rodiče chtějí... Že velmi mírné plácnutí, na které to dítě zareaguje, může fungovat. Co říkáte na tuto námitku?

Já velmi rozumím tomu, že ne vždy je efektivní – zvlášť nízkém věku – dítěti vše vysvětlovat. Ale názor, že jsou efektivní například tělesné tresty v nízkém věku, už je dávno překonaný a nepodporuje ho vlastně žádný z dostupných výzkumů.

Lepší pomoci dětem

Když se vrátíme k aktuální situaci, kdy více než pětina rodičů – tedy v nějakých situacích – přistupuje k fyzickým trestům. Myslíte si, že to může změnit změna občanského zákoníku, kterou minulý týden schválil Senát?

Tuto novelu velmi vítáme a věříme, že pomůže nejenom změnit situaci v rodinách, ale přispěje i k lepší pomoci skutečně ohroženým dětem a dětem týraným.

V úpravě chybí tresty… Nebude to bezzubé?

Nebude. Tresty nefungují jak ve vztahu k dětem, tak ve vztahu k dospělým. Mnohem lepší je například nabízet lepší způsob, jak náročnou situaci s dětmi řešit. Takže my jsme vlastně byli sami proti sobě, kdybychom mluvili proti zákazům a trestům u dětí a zároveň je u rodičů vyžadovali.

Na druhé straně ten občanský zákoník úplně návod, jak vychovávat dítě bez fyzických trestů, nepřináší…

A proto také bude potřeba, aby následovala další velmi důležitá část, dobrá informační kampaň a dostupné materiály pro rodiče, jak jinak vychovávat děti, když nebudou chtít používat tělesné tresty tak, aby děti měly dobře nastavené hranice, disciplínu a další věci, které potřebují.

Kdo by toto měl připravit?

Podle našeho názoru by se na tom měl velmi výrazně podílet stát, ale samozřejmě celou řadu aktivit připravujeme i u nás v Centru Locika.

Pokud zákon podepíše prezident, bude platit. Odpovídá, nebo bude v tu chvíli odpovídat česká legislativa tomu, co je běžné v Evropě? Nebo by se z vašeho pohledu měly ještě nějaké zákony v tomto směru upravit?

Ano, česká legislativa tomu pak bude odpovídat. Už jsme vlastně byli jeden z posledních států v Evropě, který ještě tělesné trestání dětí neměl uzákoněný jako nepřijatelné. Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce v tom, abychom efektivně nastavili systém pomoci dětem ohroženým týráním, zneužíváním a dalším závažným násilím. To je ale jiná kapitola.