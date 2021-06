Farář Czendlik: Lidé nechtějí myslet. Chtějí, aby jim někdo řekl, jak mají věci být, chtějí vůdce

Podle Czendlika jsou lidé poměrně inteligentní. „Proto se je snažím vést k tomu, aby čerpali informace z co nejvíce zdrojů, aby nebyli orientování jen na jedny noviny, na jednu televizi. Ale aby si dávali věci dohromady.“

„Bohužel pozoruji ve společnosti trend, že lidé chtějí mít vůdce, za kterým půjdou. Zbavují se jedné ze základních věcí člověka, toho, co nás odlišuje od dalšího světa zvířecího a přírody, totiž že myslíme. A lidé nechtějí myslet,“ myslí si farář.

Místo toho chtějí hotovou věc, dodává Czendlik. „Chtějí, aby jim někdo řekl, jak mají věci být. Použiji přirovnání: je důležité, aby mě letadlo přepravilo z místa A do místa B a vůbec nerozumím a nepátrám po tom, proč letadlo nespadne.“

„A podobně je to i ve společnosti, ale to je něco jiného, protože my se vzdáváme toho pátrání po určitých příčinách. Je ale potřeba se trochu podívat za roh,“ doporučuje farář.

Jestli v sobě nemám chamtivost

Svou neúspěšnou kandidaturu do Rady České televize hodnotí Czendlik zpětně jako zavřenou kapitolu: „Doufám, že mi Pánbůh rozum nevezme a nebudu kandidovat do nějaké rady potřetí. Řekl jsem si definitivně ne. A to platí pro každou další funkci.“

„Nevím, jestli to dokonce už nebyl nějaký projev mojí chamtivosti, tedy toho, že už nevíš, Czendliku, kde bys. Chamtivost sice vztahujeme k materiálnu, ale tohle je taková ta chamtivost po získání vlivu nebo moci. A ptám se, jestli to někde v podvědomí v sobě nemám.“

Duchovní přiznává, že si užívá přirozené autority. „A jsem rád, že když dělám besedu, tak mi přijde plný sál a lidé ještě dokonce rádi zaplatí vstupné. Nechci mít a netoužím po formální autoritě jen proto, že mě někdo někde dosadí.“

„To je problém dnešní společnosti, že nám chybějí přirozené autority. Potkávám se s tím, že pokud si získáte přirozenou autoritu, tak ti, kteří mají jen tu formální, vás budou nenávidět. Nikomu nic nezávidím, od nikoho jsem nic nedostal, nemusím nikomu za nic děkovat,“ připomíná Zbigniew Czendlik.

