Dobrovolníkem v karlovarské nemocnici je i místní farář, slouží na covid oddělení

Přihlásil se jako dobrovolník a použije na to svoji nevybranou dovolenou. „Asi před měsícem jsem byl zaopatřovat na infekčním oddělení. Oblékli mě do toho všeho, co je potřeba, a zaopatřili jsme paní. Byl tam takový silný okamžik. Do teď vidím ty její velké rozsvícené oči. Paní bohužel odešla, takže jsem ji i pohřbil. Viděl jsem, že tam ti zdravotníci nestíhají. Takže když mi přišlo z biskupství, že mám nevybranou dovolenou, volba byla jasná,“ uvedl farář pro Český rozhlas Karlovy Vary.

V karlovarské nemocnici bude měsíc. „Funguji tam i jako farář, protože lidé se hodně ptají. V tuto chvíli jsem asistentem zdravotníků, kteří jsou na těch pokojích. Myslím si, že jaksi hodnostně budu pokračovat dále a dočkám se i pomoci přímo s těmi pacienty,“ popsal Romuald Štěpán Rob.

„Ta ochrana je tady velká. Takže nejtěžší bylo překonat ten strach po nadšení. Když jsem se sem přihlásil, tak to na člověka samozřejmě padlo, ale na tom oddělení je to perfektní a pomoc je prvotřídní,“ dodal.

Hledání zdravotníků

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého je celkový zájem dobrovolníků obrovský. „Je to úžasné. Hlásí se nám spousta lidí, kteří například dnes mají čas, protože pracovali v zavřených restauracích, hotelech. Jsou to bohužel lidé, kteří nejsou v nemocnici často využitelní. Chtěli bychom apelovat hlavně na ty, kteří mají zdravotnické vzdělání.“

V nemocnicích v Karlovarském kraji pomáhají už také studenti středních zdravotnických škol a hlásí se také medici.