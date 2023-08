Nikdo není zbytečný a všichni můžeme konat dobro, vzkazuje farář Josef Suchár a zve do Neratova

Kostel s prosklenou střechou a farář většinu času pracující s bagrem - to je Neratov. Dnes už si asi málokdo vzpomene, že vesnice skoro zanikla. Němce vysídlili noví obyvatelé, staří zemřeli a mladí odešli. Kněz Josef Suchár do Neratova přišel hned po revoluci a díky jeho péči a vizím se místo stalo celorepublikovým unikátem. Neratov 14:26 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farář Josef Suchár | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Na otázku, jestli od něho lidé neočekávají, že bude i jako kněz kouzelník, řekne zázračnou formulku a lidem bude pomoženo, odpovídá rozhodně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nikdy není pozdě začít opravovat to, co se rozbilo, říká neratovský farář Josef Suchár v rozhovoru s Pavlou Kindernayovou

„Já doufám, že ne. Protože Neratov nejsem já. Neratov je i celé společenství. Samozřejmě, že tou duší je kostel, ale jinak je to celý ten krásný projekt společného žití lidí s různým postižením, kterým nabízíme práci a kteří se starají o to, aby sem ti ostatní mohli také přijít. Aby místo bylo přívětivým pro všechny,“ říká Josef Suchár.

Do Neratova může přijít kdykoliv a kdokoliv, kostel se nikdy nezavírá. Od 11. do 15. srpna budou v místě navíc i velké slavnosti k 300. výročí od položení základního kamene tamního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Začínáme mší svatou, potom bude úžasný koncert kapely Epydemye. Jsou opravdu skvělí a máme je moc rádi.

Kostel v Neratově v Orlických horách bude mít už brzy opravenu svoji unikátní skleněnou střechu Číst článek

V programu slavností je toho opravdu mnoho, ale hlavním tahákem je v sobotu večerní koncert Filharmonie Hradec Králové a Smetanova Vltava.

Na tyto akce chodí tisíce lidí, je tedy za to rád? Přeci jen jde o místo, které je považováno za symbol smíření.

Za tyto akce a jejich návštěvníky jsem rád. Potom je ale důležité, aby se to rozprostřelo, aby Neratov neztratil příjemnou, pokojnou atmosféru.

Je to tak, že se člověk potřebuje nadechnout a vydechnout. My žijeme v takovém rozměru. Takže veselice to je ten nádech. A pak je to spojeno se spočinutím a to je výdech. To jsou zase nádherné večery a takzvaně všední dny. Protože ony jsou všechny dny něčím krásné a zvláštní.

Hodnota svobodného života s sebou nese i riziko toho, že se musím prát, říká farář z Neratova Číst článek

Jaké poselství chcete lidem, kteří za vámi přijdou, předat?

Hlavní podstatou a myšlenkou Neratova je, že nikdy není pozdě začít opravovat to, co se rozbilo. Žijeme v prostředí, kde se všechno mění, bohužel i v mezilidských vztazích. Někdy je potřeba investovat do opravy, aby to zase mohlo žít novým životem.

Další poselství pak je, že nikdo není zbytečný. Byli jsme stvořeni nejen k tomu, abychom nekonali zlo, ale abychom konali dobro. Každý může dobro konat. Komu to nejde, tak jsme tady my, abychom mu pomohli. O tom je celý Neratov a veškeré dění v něm. Myslím si, že je to důležité poselství do dnešní doby.