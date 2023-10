Farářka Kopecká: Žiju se ženou. Lidé se mě ptali na svatbu a děti až do mých 35 let, pak to přestalo

Populární farářka Československé církve husitské vydala knihu s rozhovorem, který s ní vedl herec a hrobník Tomáš Novotný. Ve Zpovědi farářky mluví o tom, že někdy se jí nechce do práce, cítí únavu a trápí se komentáři, které dostává. Nejvíc se ale probírá krátká pasáž, ve které přiznává, že už roky žije se ženou. „Nezpovídám se z toho. Ale z toho, že jsem mnohokrát mlžila na otázku, kdy si najdu manžela, jestli je někde pan dokonalý,“ přiznává. Praha 13:38 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farářka Martina Viktorie Kopecká | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Farářka Martina Viktorie Kopecká je zvyklá ostatním spíš naslouchat, než aby na osobní dotazy sama odpovídala. „Některé věci, které si myslím, dělám, směry, kterými jdu, byly nahlas možná ještě nevyslovené, nesdělitelné, protože jsem nepovažovala za dost dobré, co by tomu lidé řekli. To se týká toho, že se mi někdy jako farářce nechce do služby, že jsem unavená, křehká, že mě tíží kritika,“ připouští v podcastu Vlna Radia Wave.



„Tím, že se mě Tomáš Novotný ptal několikrát na stejné otázky, já jsem odpovídala různě. A když jsem pak poslouchala ty stovky hodin nahrávek, tak jsem se musela konfrontovat s tím, že něco je asi pravdivější než to jiné,“ vzpomíná.

Přiznává, že to pro ni bylo šokující. „Že jsem schopná vytvářet masky, berličky a manévry, abych působila tak, jak chci, abych působila. Místo toho, abych působila taková, jaká jsem,“ popisuje.



V knize Zpověď farářky tak mluví o smrti, naději, modlitbě i ženství. „To jsou témata, kterým se v životě nevyhneme. A já nemám odpověď na všechny otázky. Musím přiznat, že nevím, že se v tom plácám a že chybuju,“ vysvětluje.

‚Mlžila jsem‘

Nejvíc pozornosti vzbudila pasáž o tom, že farářka má partnerku. „To, z čeho se zpovídám, není, že žiju se ženou. Ale to, že jsem mnohokrát mlžila. A snažila jsem se být kreativní ve vymýšlení odpovědí na to, kdy už si konečně najdu manžela a jestli je tady někde pan dokonalý. Že jsem nikdy nedovolila, aby pravda vysvitla na povrch,“ přiznává Kopecká.

Měla totiž obavy z toho, co by mohli říct její farníci i nadřízení. „Farníci jsou lidé, kteří jsou vám blízko. Máte možnost je poznávat, ale oni nemají možnost klást vám otázky. Přesto jsem ve službě často dostávala otázku, jestli bych chtěla mít děti a jestli bych se chtěla vdávat,“ říká.

Podle ní se takové dotazy nekladou z bulvární zvědavosti, ale jako přání. „Těm lidem přijdou jejich vztahy důležité a přejí mi to stejné, co prožívají oni. Takže mě to provázelo až do 35. narozenin. A pak už se na to skoro nikdo neptal,“ shrnuje Kopecká.

Uznává, že říct pravdu jí bránil strach. Teď, po vydání Zpovědi farářky, se ale cítí víc autentičtější a pravdivější.

„Nejsem po svém coming outu jinou farářkou, než jsem byla před rokem nebo před dvěma. Jsem to pořád já. A taky jsem doufala, že jsem si vybrala církevní rodinu, která tohle unese,“ dodává.



