Farářka Sandra Silná: Myslím, že kardinál by neměl být tak politicky angažovaný

„Musím mít ráda lidi. Nebo nemusím. Ale mám. Těžko by se mi dělala farářina, kdybych chtěla být samotářka a poustevnice. To by nešlo. Pak je nutné mít schopnost naslouchat, netlačit svůj názor a mít vůbec na lidi čas. To je, myslím, dnes obrovská akvizice,“ říká o základu svého povolání farářka Církve československé husitské Sandra Silná, host Osobnosti Plus. Osobnost Plus Praha 18:46 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farářka Církve československé husitské Sandra Silná. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

Mladá farářka zastávala osm let pozici generální sekretářky Ekumenické rady církví v České republice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Myslím, že kardinál by neměl být tak politicky angažovaný, říká farářka Sandra Silná

„Moje éra v Ekumenické radě skončila, když kardinál (Dominik) Duka ještě své aktivity tolik neměl. A nejsem za ně ráda. Myslím, že kardinál nemusí být tak politicky angažovaný. Myslím, že se to dá dělat i z jiného úhlu,“ říká.

„Papež se jistě svým způsobem také motá do politiky, ale dělá to, řekněme, lidsky. Není to politikaření. Stačí srovnat, na jakých typech akcí se ti dva lidé pohybují, tak je vám, myslím, ten jeden z nich tak nějak lidsky bližší. Ani si nemusíme říkat, kdo to je,“ vysvětluje, proč orgán sdružující křesťanské církve opustila.

Kostel, pivo, včelín

Farářka, která nenaplňuje tradiční představy, má na ruce tetování, vaří vlastní pivo a chová včely.

„Já jsem se chtěla učit řemeslo. Na Břevnově jsem měla ve farnosti souseda, který je vystudovaný hispanista a začal ve třiceti jezdit s kamarádem na učňák do Kladna, protože se chtěl stát truhlářem. Tak jsem se nechala inspirovat a vybrala jsem si pivovarnictví, protože to má například v Belgii velkou tradici mezi mnišskými řády. Kláštery se tam takhle živí,“ líčí.

„V době, kdy jsem se rozhodovala, už byla na spadnutí odluka církve od státu, a já si říkala, že by to mohla být do budoucna možnost, jak zkusit živit farnost,“ vysvětluje svou pracovní pestrost, kterou má i v budoucnu představu kombinovat.

„Mám ten sen, že budu ve svém kostele čepovat vlastní pivo v hospodě, co tam dole máme, a budu si u toho povídat s lidmi,“ říká Silná. „Je to asi taková idealistická představa, ale připadá mi, že to spolu souvisí. Že s lidmi jste jakožto farářka spojena na duchovní úrovni, na bohoslužbách. Ale pak je tam i lidová rovina, kterou v Husitské církvi máme od počátku. To, že jste s farníky spjati i na neformální úrovni.“

Plivanec od KSČM

Sandra Silná Narodila se 18. prosince 1979 v Nymburce.

Během studia husitské teologie a psychosociálních studií na Husitské teologické fakultě UK v Praze pracovala jako knihovnice, servírka, několik let podnikala jako provozovatelka čajovny.

Od roku 2007 působí jako farářka v Církvi československé husitské, v letech 2008-2016 zastávala pozici generální sekretářky Ekumenické rady církví v ČR.

V současné době dálkově studuje Střední průmyslovou školu potravinářských technologií v Praze, obor pivovarnictví. Žije a pracuje v Brně.

V otázce zákona o zdanění církevních restitucí, který navrhla a prosazuje KSČM, má farářka jasný názor.

„Přijde mně to jako zoufalství. Jak ještě dostat nějaké peníze, a pak je rozházet na nesmysly. S tímhle opravdu nesouhlasím. Už takhle máme v církvi poměrně dost problémů uživit sbory. Pro spoustu lidí je církev asi úplně zbytečný prvek, a když vláda naloží církvím další zdanění, tak je to, jakoby říkali: 'My vás nepotřebujeme, nám je úplně jedno, jak vyžijete.' Ale opravdu si nepřipadám jako zbytečná součást téhle společnosti. Vidím, že dělám spoustu potřebné práce pro lidi. A ani to neomezuji jenom na svoje farníky nebo na Husity nebo na křesťany. Přijde mně to jako plivanec.“

Materialismus přebíjí duchovno

Silná upozorňuje na bolavou otázku orientace na materiální hodnoty v naší společnosti. Podle jejích slov takový zákon uspokojí právě takto orientovanou populaci.

„Je to určitá koncentrace na materiální stránku života. Jen na to, co si člověk může obstarat, nebo vyrvat sám. Ale už tam absolutně chybí duchovní strana života, která tady ale stále je. Jako farářka se vnímám jako člověk, který by se měl snažit sjednotit oba tyto aspekty. Nejde se tvářit, že materiální věci nejsou. Jde ale o to se nezaseknout jen na nich.“