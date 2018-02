VIDEO: Na téma 'Fenomén Miloš Zeman‘ debatovali mluvčí Ovčáček, novinář Kmenta nebo politolog Kopeček

Český rozhlas Plus uspořádal spolu se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu ve středu 7. února od 18:30 do 20 hodin veřejnou debatu "Fenomén Miloš Zeman" v prostorách DEPA2015 v Plzni. Hosty byli mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, novinář Jaroslav Kmenta, expertka na politický marketing Anna Shavit, politolog Lubomír Kopeček a novinář, spisovatel a exposlanec Martin Komárek. Moderuje Michael Rozsypal. VIDEO Plzeň 18:22 7. 2. 2018 (Aktualizováno: 20:00 7. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Miloš Zeman, který byl ve druhém kole prezidentských voleb podruhé zvolen občany České republiky hlavou státu, je bezesporu fenoménem české politiky. V čem se skrývá jeho úspěch?

Co Miloš Zeman dal a vzal české společnosti? Rozděluje ji, nebo naopak spojuje? A je opravdu prezidentem všech? To vše byla témata debaty Českého rozhlasu Plus v Plzni.

„Úspěch Miloše Zemana tkví v tom, že se vždy opíral o občany a nikoliv o média. Jinými slovy řečeno, je politikem, který je hlasem občanů a nikoliv hlasem médií,“ myslí si jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

„Miloš Zeman je skutečně neuvěřitelný fenomén v tom, že přesně dokáže vystihnout, kdy co udělat. Dokáže prognostiku, vědu, použít jako nástroj své politiky. Dokáže se přesně strefit do toho, co po něm lidé chtějí,“ říká novinář, spisovatel a exposlanec hnutí ANO Martin Komárek.