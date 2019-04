Rozhlasoví oscaři znají své vítěze, poslechňete si nejlepší audio reportáž roku

Nejlepší reportáž loňského roku natočil zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických Jan Kaliba. Ocenění získal ve čtvrtek na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v Olomouci, který pořádá Český rozhlas. Kaliba ve své reportáži zachytil život na potápějícím se ostrově Tangier. Na druhém místě skončila Dáša Omastová z Rozhlasu a televize Slovenska. A za ní Veronika Hlaváčová z Českého rozhlasu. Olomouc 21:10 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na závěr každého poslechového dne Prix Bohemia Radio byly v jednotlivých kategoriích nezávisle na odborné porotě uděleny také Ceny studentské poroty. | Zdroj: Facebook Prix Bohemia Radio

„Vítězný příspěvek je ambiciózní a odborně zpracované žurnalistické dílo,“ zdůvodnila porota, proč za nejlepší reportáž loňského roku označila právě příspěvek washingtonského zpravodaje Jana Kaliby.

Pomůže Bůh, nebo Trumpova zeď? Reportáž z Tangieru, amerického ostrova, který mizí před očima Číst článek

Malý americký ostrov Tangier, který přejdete pěšky za dvacet minut, leží na pobřeží Virginie. Za posledních 150 let zmizely dvě třetiny ostrova pod mořskou hladinou.

A zmenšuje se i zdejší komunita, která ostrov obývá už od osmnáctého století. Podle některých vědeckých předpovědí pak může být už za 25 let neobyvatelný. Celou reportáž doplněnou o fotografie si můžete poslechnout v článku serveru iROZHLAS.cz, který materiálu věnoval speciální prostor.

Nemocné děti a ženy ve vězení

Druhé místo na rozhlasovém festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci získala Dáša Omastová z Rozhlasu a televize Slovenska za reportáž nazvanou: Červené nosy rozdávají radost nevyléčitelně nemocným dětem i doma.

Příběh se točí kolem jedenáctileté Karin, která Kvůli svalové atrofii je sice připoutaná na lůžko, ale dětská mysl funguje naplno a její fantazie lítá v oblacích. O to větší má radost, když za ní domů přijdou zdravotní klauni. Celou reportáž si můžete poslechnout zde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Červené nosy rozdávají radost nevyléčitelně nemocným dětem i doma. Natáčela Dáša Omastová z Rozhlasu a televize Slovenska

„Redaktorka si vybrala tragický námět, ze kterého vytvořila přívětivé a optimistické žurnalistické dílo. Zpěv lékařských klaunů na návštěvě vážně nemocné mladé dívky jménem Karin je krásně promíchán jak s hlasem Karin, tak její matky. Reportérka zvolila empatický a neinvazivní přístup, dokonale vhodný pro takové téma,“ vysvětlili zástupci poroty.

Na třetím místě pak skončila Veronika Hlaváčová, reportérka Radiožurnálu, stanice Českého rozhlasu. Její reportáž se jmenuje: Jolana míří z vězení na svobodu. A zachycuje výstup z vězení trestané Jolany, která se za mříže do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou dostala za krádeže.

Devětadvacetiletá žena si na cele balí věci, loučí se s dalšími odsouzenými, vrací vězeňské oblečení a naopak si vyzvedává osobní věci, které musela odevzdat při nástupu trestu před deseti měsíci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké pocity zažívá žena, kterou mají propustit z vězení? Poslechněte si reportáž

Jolana je trestaná poprvé a několikrát zopakovala, že už se do vězení nevrátí. Doufá, že se ji podaří získat z dětského domova své dvě malé dcery. Celou reportáž si můžete poslechnout zde.

„Jako příklad reportáže ve své nejčistší formě nás tento příspěvek přivádí do ženské věznice, kde jsme svědky toho, jak Jolana míří z vězení na svobodu. Jolana dostala prostor, aby popsala svoje myšlenky a pocity během tohoto klíčového okamžiku svého života. Redaktorka tak dává hlas někomu, koho posluchači běžně nemají možnost slyšet,“ vysvětlili svůj výběr porotci.

Kromě reportáže byly ve čtvrtek večer vyhlášeni i vítězové dalších třech soutěžních kategorií. Porotci vybrali také nejlepší dokumenty, dramata a multimédia.

Radek Kedroň

@kedrix79 Nas clovek na #PrixBohemiaRadio: fotografka Michaela Danelová predstavila projekt, pri nemz jsme s 360 kamerou navstivili ateliery ceskych umelcu. Na zaver vznikl tenhle podcast>>> irozhlas.cz/kultura/vytvar… 3 5

Herečka Zdenka Procházková převzala cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře. Ocenění si vysloužila za hlavní roli Rozálie Lautmanové ve hře Obchod na korze. Loni rozhlasovou Thálii dostala Helena Dvořáková za roli paní Lemarchandové v dramatu Hilda.

Ocenění

Dokument

Mezinárodní kategorie Reportáž

Drama

Hra na uši, autor a režisér: Jiří Adámek, dramaturg: Renata Venclová,Hudba a zvuk: Ladislav Železný Širší než nebe, autor: Linda Marshall Griffithsová, dramaturg: Lenka Veverková,režisér: Petr Mančal, hudební design: Ondřej Gášek, zvukový mistr: Dominik Budil Krásný mladý obludy, autor: Florent Barat, dramaturg: Lenka Veverková, režisér: Izabela Schenková, hudba: Jan Trojan, zvukový mistr: Tomáš Pernický

Multimédia

The Industry, autor: Mirka Duijn, prezentující: Yassin Karmoudi, Submarine Channel Nizozemsko Chronicles of Shared Place, autor: RT Suisse Romande, prezentující: Miruna Coca-Cozma, Švýcarsko Projekt '68, autor: Ondřej Suchan, prezentující: Damian Machaj, Kristýna Hladíková, Česká republika

Čestné ocenění: Living with the Gods, autor: BBC Radio, prezentující: Greg Smith, Velká Británie.

Na závěr každého poslechového dne byly v jednotlivých kategoriích nezávisle na odborné porotě uděleny také Ceny studentské poroty. V sekci Dokument získal ocenění Vladimír Mareček za dílo Budoucnost nejistá. V mezinárodní kategorii Reportáž putovala Cena studentské poroty do rukou Christiana Schwalba z německého Radio Bremen za dílo Northern Sea Route through the Arctic. V sekci Drama ocenili studenti Krásný mladý obludy autorky Florent Barat a v kategorii Multimédia byl nejlepším projektem zvolen The Industry od Mirka Duijn, Submarine Channel.

O festivalu Prix Bohemia Radio

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio je tradiční soutěžní přehlídkou toho nejlepšího z rozhlasové tvorby. Pořádá ho Český rozhlas, který se tak snaží rozvíjet rozhlasovou tvorbu veřejnoprávních médií v evropských zemích s důrazem na země střední Evropy.

Základním smyslem festivalu je pak zvyšování kvality rozhlasové tvorby a prezentace veřejnoprávních médií zemí jako institucí, které vytvářejí a šíří kulturní hodnoty.

Festival Prix Bohemia Radio se v roce 2016 po mnohaletém působení v Poděbradech a dvou letech v Praze přesunul do Olomouce. Čestnou prezidentkou festivalu je herečka Hana Maciuchová.

Více informací o aktuálním jubilejním 35. ročníku Prix Bohemia Radio najdete na internetových stránkách prixbohemiaradio.cz.