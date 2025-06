Fifinka, Myšpulín, Bobík i Pinďa budou mít každý svůj pokoj. Muzeum Čtyřlístku v Doksech se zvětšuje

Na zámku v Doksech se naplno rozběhly stavební práce na rozšíření muzea komiksu Čtyřlístek. Plocha muzea se po jejich dokončení zdvojnásobí a každá postavička v něm bude mít vlastní místnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak budou vypadat jednotlivé místnosti věnované oblíbeným postavičkám legendárního českého komiksu? A jak na rekonstrukci spolupracuje autor Čtyřlístku, pan Jaroslav Němeček?

Projekt ale nabral zpoždění kvůli dřevomorce ve stropních trámech historické budovy a jednání o licenci s vydavatelstvím komiksu.

„Stávající část muzea Čtyřlístek je kvůli probíhající rekonstrukci uzavřena,“ říká nezávislý starosta Doks Roman Fajbík a dodává, že se v muzeu nyní dělají například nové omítky.

V první místnosti muzea se bude nacházet Fifinčina kuchyně. „Mělo by to být takové tematické uvedení do expozice. Budeme tady mít třeba figurku Fifinky,“ ukazuje Fajbík.

I další místnosti budou věnovány jednotlivým postavám Čtyřlístku - Bobíkovi, Pinďovi a Myšpulínovi. A právě u Myšpulína mohou návštěvníci vstoupit do jeho laboratoře s replikou vzducholodi. „Vzducholoď bude zavěšená u stropu a děti si mohou vlézt i dovnitř,“ popisuje Fajbík.

Muzeum Čtyřlístku v Doksech bude po rekonstrukci větší | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Spolupráce s autorem

Architekt expozice Stanislav Kopecký je rád za možnost zrekonstruovat muzeum. „Čtyřlístek je záležitost několika generací. Jsem moc rád, že máme tu čest v tom pokračovat,“ říká Kopecký.

Na rekonstrukci se podílí i autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček. „Pan Němeček dokreslil některé části expozice,“ upozornil Kopecký.