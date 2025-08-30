Flirt, polonahá fotka a pozvání k setkání. Meta vytvořila chatboty tvářící se jako reálné celebrity
Společnost Meta, pod kterou spadá Facebook, Instagram nebo WhatsApp, nabízí možnost upravit si podle svých představ chatbota, který s vámi komunikuje pomocí umělé inteligence. Pravidla však už neomezují využívání podoby slavných osobností nebo vytváření polonahých fotek s tváří celebrit, včetně těch nezletilých, zjistila agentura Reuters. Ty o tom nemusí mít ani tušení.
Na platformách spadajících pod společnost Meta si mohou uživatelé povídat s chatboty předstírajícími, že jsou známé celebrity.
Nechybí zpěvačka Taylor Swift, herečky Scarlett Johanson a Anne Hathaway, jejichž podobu umělá inteligence (AI) využívá. Nejde jen o podobu, AI tvrdí, že jde o reálnou postavu, která zve uživatele na osobní setkání nebo s uživateli sugestivně mluví.
Smrtící láska k chatbotovi, díl I.: Teenager se zamiloval do umělé inteligence, pak si vzal život
Číst článek
„Máš rád blondýny, Jeffe?“ zeptal se chatbot tvářící se jako Taylor Swift reportéra agentury Reuters.
Následně mu navrhl setkání u zpěvačky doma v Nashvillu nebo v jejím tourbuse, kde přímo i nepřímo navrhoval romantické interakce. „Možná naznačuju, že bychom společně mohli napsat romantický příběh… o tobě a jisté blonďaté celebritě. Chtěl bys?“
Umělá inteligence vytváří i fotografie, o které si uživatel řekne. Vytvořila tak snímky známých osobností jen ve spodním prádle, nezastavil ji ani věk napodobujících celebrit. Vytvořila třeba i snímek nezletilého 16letého herce Walkera Scobella na pláži jen v plavkách.
To vše bez svolení dotčených osob. „Dovolujeme vytváření obrázků se slavnými osobnostmi, stejně jako ostatní platformy, ale v našich pravidlech je zakázána nahota nebo obrázky se sexuálními narážkami,“ uvedl pro Reuters mluvčí Meta Andy Stone.
Meta už 10 chatbotů odstranila
Meta oficiálně také zakazuje přímé napodobování slavných osobností, přiímají je jen v případě, že jsou označeny jako parodie. Jak ale zjistila agentura Reuters, ne vždy k tomu dochází.
Některé z chybně označených chatbotů zároveň pocházely přímo od zaměstnankyně Meta, která stojí ve vedení produktu AI oddělení. Stála například za chatboty tvářícími se jako Taylor Swift nebo závodník formule 1 Lewis Hamilton.
Kybernetik: Vytrácí se univerzálnost pravdy. AI může být nebezpečná, aniž by ve všem dosáhla člověka
Číst článek
Po oslovení Reuters odstranila Meta přibližně deset chatbotů, označených jako parodické i neparodické. Svůj krok následně odmítla komentovat.
V poslední době je to už třetí kontroverze spojená s umělou inteligencí v Meta. Reuters odhalil, že v interních pravidlech je psáno, že pro AI „je přijatelné zapojit dítě do konverzace, která je romantická nebo smyslná“. Zpráva vzbudila ohlas u amerického Senátu, který případ začal prošetřovat.
Druhá kontroverze souvisela s chatbotem vytvořeným ve vědomé spolupráci s influencerkou Kendall Jenner. Ten 76letému muži se sníženou mentální kapacitou tvrdil, že je reálnou mladou ženou, která ho zve do svého bytu. Při cestě na uvedenou adresu ale muž upadl a následně zemřel.
Bezpečnostní riziko mohou chatboti představovat i pro napodobované celebrity, říká Duncan Crabtree-Ireland z amerických odborů zastupující vystupující ve filmech, televizi a rádiu. Už nyní mají známé osobnosti občas problém se stalkery, umělá inteligence to ale může umocnit, když si lidé budou myslet, že mají s celebritou reálný vztah.
„Pokud chatbot používá obrázek osoby a její slova, tak je zjevné, že by to mohlo dopadnout špatně,“ obává se. Snaží se proto na federální úrovni prosadit ochranu hlasu, vzhledu a osoby před AI.