Pomoc pro více než sto rodin. Za jeden rok Fond na podporu bydlení rozdělil 1,8 milionu korun

Pomoct lidem ve finanční tísni tak, aby neskončili na ulici. O to se snaží Fond podpory bydlení - na jaře 2020 ho založil Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s magistrátem Hlavního města Prahy. Za rok a půl fond pomohl více než stovce rodin. Audio Praha 13:59 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za rok a půl dostal magistrát 107 žádostí. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Bydlela jsem na ubytovně nad Slávií na Praze 10. Neměla jsem nárok na hmotnou nouzi. Měla jsem nárok jenom na příspěvek na bydlení. Tak jsem nemohla zažádat na nábytek. Byla jsem v nábytkové bance, tam jsem dostala rošty postele a stůl. Ale nebyly tam židle a matrace. Z hygienických důvodů,“ vysvětlila pro Radiožurnál paní Monika, která má dvě malé děti - osmiletého Vojtu a tříletou Terezku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fond podpory bydlení pomohl už stovce rodin. Více si poslechněte v reportáži

Jejímu partnerovi je 62. Do důchodu mu zbývají jen dva roky a těžko tak shání stálou práci. Když se rodina dostala do složité finanční situace, obrátila se Monika na Nadaci Olgy Havlové.

„Dali jsme tam žádost, popsali jsme moji životní situaci, za 10 dní nám přišlo vyjádření, že nám to schválili, že si máme oběhnout krámy, vzít si to na fakturu, aby nám to všechno napsali. A ta Nadace tam poslala penízky a bylo. Teď už žiju jako člověk,“ popsala.

„Někde to jsou opravdu i docela drobné příspěvky, které ale významně rodinám pomůžou. Například v situaci, když jsou už nastěhované do nájemního bytu - například magistrátního - ale je to holobyt, není tam žádný nábytek a děti by musely spát na podlaze. Takže i na toto umíme přispět,“ řekla ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Nízkoprahové centrum U Bulhara funguje v centru Prahy už patnáct let. Nyní mu hrozí zánik Číst článek

Většinou o příspěvek žádají rodiny, které si z nejrůznějších důvodů nemohou dovolit zaplatit nájem. „Anebo naopak by se chtěli přestěhovat a mají tu možnost odejít z azylových domů nebo ubytoven do běžného standardního bydlení. Tak my jim pomůžeme dosáhnout na toto bydlení,“ uvedla.

O příspěvek mohli zpočátku žádat pouze lidé, kteří bydleli v bytech ve vlastnictví hlavního města. V současnosti to může být jakýkoliv obyvatel Prahy. Žádost ale musí podat sociální pracovník.

„Který tam je tak trochu jako záruka, že ty informace uvedené v té žádosti se budou zakládat na skutečnosti. Fond totiž nepožaduje - na rozdíl od jiných podobných fondů - dokládat ty skutečnosti, které jsou tam uváděny nějakými podklady,“ upozornil hlavní analytik Platformy pro sociální bydlení Jan Snopek.

Hlavně rodiny s dětmi

Za rok a půl dostal magistrát 107 žádostí - dvě třetiny žadatelů byly rodiny s dětmi - hlavně matky samoživitelky. Zbývající třetinu tvoří senioři nebo hendikepovaní lidé.

‚Investice do jejich úspěchu.‘ New York bude mladým lidem bez domova dávat měsíční příspěvek Číst článek

„Ty problémy, se kterými se potýkají, jsou hodně pestré, ale hodně k tomu přispěla krize způsobená pandemií koronaviru. Řekl bych, že každý druhý v tom odůvodnění žádosti uváděl, že se dostal do nějakých problémů s tím, že třeba v souvislosti s pandemií přišel o zaměstnání nebo že byly hůře dostupné úřady včetně úřadu práce. Takže se nepodařilo vyjednat dávky na bydlení, nebo přicházeli opožděně,“ popsal.

Podle Jana Snopka podobné fondy šetří i peníze z veřejného rozpočtu. „Když někdo přijde o bydlení, tak potom výdaje vyložené skrze dávky na bydlení na ubytovnách a další a další věci, které se na to sekundárně nabalují a jsou vynakládané z těch veřejných rozpočtů, tak výrazně převyšují to, že se někomu poskytne například 15 tisíc korun na to, ab stabilizoval tu svoji situaci a to bydlení si udržel,“ uvedl.

Aby žadatel mohl získat peníze z Fondu podpory bydlení, musí nejdřív prokázat, že vyčerpal všechny ostatní možnosti - třeba dávku mimořádné okamžité pomoci nebo nábytkovou banku. Dosud fond přerozdělil už skoro 1,8 milionu korun.