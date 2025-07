Foodblogger Hejlík na Colours veze Historky z Tinderu. ‚Po Česku cestuju i o prázdninách,‘ směje se

Deset měsíců v roce mapuje českou gastronomii, v létě se po Česku karavanem spíš jen toulá. Důraz na stravování ovšem podle foodbloggera začínají klást i festivaly. „Jsme země, kde leccos dozrává s přicházejícím létem, takže je to určitě zábavnější, voňavější a barevnější,“ těší se na letní sezónu Lukáš Hejlík. Jak přichází na tipy na dosud neobjevené podniky? A čím láká na Listování, které sehraje na festivalu Colours of Ostrava? Host Lucie Výborné 14:05 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Hejlík, herec a propagátor gastronomie | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Přijel jste k nám do Beskyd, zaparkoval vedle mého auta a pochopila jsem, že se z vás stal karavanista. Zajímá mě, jestli to máte na cestování za prací, podívat se, co je kde nového, anebo jestli jste fakt karavanista, že auto používáte na dovolenou, spíte v něm a táboříte.

To bude přesně prázdninová odpověď. Já s ním deset měsíců jezdím pracovně, ale o prázdninách tam dám vestavbu, kempovací úpravu a využívám to tak. Vlastně navazuji na mé první auto, kde byla rozkládací postel, které jsem si koupil v 18 letech za vkladní knížku. Teď už mám novější, ale navazuje tady na to.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O jídle vydrží povídat hodiny. Podcasty jsou spotřební zboží, přemýšlení nahlas, myslí si foodblogger Lukáš Hejlík

Takže ano, je paradoxní, že já deset měsíců jezdím a šílím po Česku a prázdniny pak trávím tím, že jezdím po Česku. Jenom tolik nešílím, jedu výletnickým tempem a miluji, když mi navigace nabízí o pět minut delší trasu. Baví mě toulání se hrozně pomalým tempem.

A věříte, že objevíte soukromého zemědělce, řezníka, farmu či zastrčenou restauraci? Něco, o čem nikdo neví?

V tomto už jsem pokrokový a jedu podle tipů. S nadsázkou říkám, že udání dostávám docela dost, takže je mám zapsaná na mapě. Ale díky tomuto toulání se právě dostávám na odlehlá místa, to potom hrozně vítám.

Jak těžké je sehnat na kempování vhodnou osobu? Jinými slovy, jak moc ráda kempuje vaše paní, děti a vaši blízcí?

Moje paní vůbec, ale byla teď hrozně ráda, když jsem týden kempoval s naším synem. Zaprvé proto, že měla doma klid, zadruhé na to není úplně stvořená. Ale říkal jsem Vojtíkovi: představ si, že před deseti lety se mnou byla i máma kempovat! Přičítal jsem to tomu, že náš vztah byl nový a že mě ještě tak jako prvotně milovala, takže se mnou dělala i věci, které jsou nekomfortní, které nejsou úplně v její DNA.

Letní chutě

Co bude mít Lukáš Hejlík na starosti na Colours of Ostrava? Bude to divadlo, anebo talkshow na téma jídlo?

Bude to Listování, divadlo. Já jsem sice řekl, že po 10 měsících a 930 představeních máme absolutní prázdninový volno, ovšem kromě Colours of Ostrava.

31:22 Brunch česky? Víkendové debužírování. Jde o to nespěchat, říká autor gastromapy Lukáš Hejlík Číst článek

Téma?

Knížka od Lucie Macháčkové, české stand-upistky, se jmenuje Historky z Tinderu. Mimochodem za ni dostala Magnesii Literu a je to skvělá komička. Koneckonců, na Českém rozhlase měla úžasný podcast s panem Martinem Francem, který zná všechny detaily a bylo to strašně zábavné.

Téma je seznamování. Dřevní inzeráty vystřídaly aplikace, ale chodí na to strašně moc lidí a milují to. Ani jsem netušil, když jsme s tím poprvé vyjeli, jaký je to fenomén a kolik stovek lidí na to chodí, protože čekají, že to bude bizár. No a on je!

Jste rád, že už se nemusíte seznamovat?

Naprosto. Ta knížka byla fakt vtipná, tak jsem řekl, že do toho jdeme. Ale vůbec jsem netušil, jak je to populární téma.

Stihnete se porozhlédnout po Ostravě i po nových podnicích?

Ano, potřebuji – v uvozovkách pracovně, i když to žádná práce není. Mám tam dvě adresy, kam bych se chtěl podívat, což mě mrzí, protože mým dalším oblíbeným tématem je jíst po festivalech a festivalová strava.

Colours of Ostrava startuje: Přes 120 koncertů, hvězdy jako Sting i novinky z Asie Číst článek

Mimochodem, i festivaly na to začínají dbát. Neřeší jen hudební dramaturgii, řeší už i dramaturgii stravování a Colours of Ostrava je toho důkazem. Jsou i festivaly, které táhnou na to, kdo tam bude vařit.

Je gastronomie v létě bohatší, nápaditější, jiná, anebo je to úplně jedno? A jak to vypadá v průběhu celého roku?

Závisí na tom kde a jaký je to koncept. Pro někoho je to okurková sezona, pro někoho jsou to žně. Jsou podniky, které otevírají sezonně na půl roku, většinou stánky, foodtrucky nebo kiosky na koupalištích. Miluji toto téma, mám nádherné tipy.

Takže závisí na konceptu. Ale je to hezké. Přece jenom jsme země, kde leccos dozrává spíš s přicházejícím létem, takže je to určitě zábavnější, voňavější a barevnější.

Jaké je oblíbené letní jídlo Lukáše Hejlíka? Poslechněte si celý rozhovor.