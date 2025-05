Formanová: Spoléhat se na to, že vše bude dobré a je tu pravda, je iluze, kterou bychom měli opustit

Zatímco hodnoty chápeme jako něco, co leží mimo nás a k čemu se můžeme přiblížit, ctnosti leží uvnitř nás, míní filozofka Josefína Formanová. „Ctnosti musíte mít nejdřív v sobě a skrze ně se dopracovat k hodnotám,“ říká pro Český rozhlas Plus. „Ctnost je schopnost zaujmout ke světu stanovisko z pozice vnitřní autority, odstoupit od prvotních impulzů. Právě z nich vychází sváry ve společnosti,“ nastiňuje, jak by k sobě lidé mohli najít cestu. Osobnost Plus Praha 8:30 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josefína Formanová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Když mluvíme o rozdělené společnosti, tak se zdá, že je to nezměnitelná realita. Sváry vychází z toho, že nás něco rozčiluje, trápí, něco nám nesedí, tedy z impulzů. Je spousta věcí, které člověka dráždí, a není divu, že jsme pak všichni neurotici a trápíme se,“ popisuje filozofka a navrhuje:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Josefína Formanová, filozofka

„Ctnost je schopnost vybudovat vnitřní autoritu. A to má rozhodně v našem světě své místo, nebo by mělo mít.“

Formanová uznává, že lidé mohou v dnešním světě ztrácet a těžko hledat naději. „Jenže upírat svůj život k tomu, že to v budoucnu bude lepší, to je podle mě špatná naděje. Naději musíme hledat tady a teď. A to je samozřejmě těžké,“ přiznává a zamýšlí se:

„Spoléhat se na to, že všechno bude dobré anebo že tady je nějaká pravda, ke které se můžeme dohrabat, to je možná opravdu iluze, kterou bychom měli pustit.“

Vydržet selhání

Pro Formanovou je osobním tématem selhání. I proto se mu začala věnovat ve své práci filozofky. „Nezvládám selhání. Nezvládám, když mám pocit, že někoho zklamávám, když zklamávám standardy nebo svá předsevzetí,“ přiznává a vzápětí dodává:

32:37 Psycholog: Náročné životní situace? Odolnost posiluje strava, spánek a hlavně dobré mezilidské vztahy Číst článek

„Ale cítím, že právě schopnost vydržet tuto zkušenost je nanejvýš pozitivní a řekla bych blahodárná.“

Filozofka otevřeně přiznává, že má zkušenost s depresemi. „V této temnotě jsem se uchýlila k eskapismu pomocí alkoholu, odpoutání se od světa, odříznutí od přátel,“ přibližuje. „Ale na to, aby člověk zažil své největší selhání, je vždycky ještě čas a další možnost.“

Selhání nás tak může i něco naučit a ukázat nám, že svět není jen o našich činech a o tom, co chceme, ale tvoří ho i okolnosti mimo naši kontrolu.

„Připustit si selhání neznamená jenom smířit se s vlastní chybou, ale smířit se s tím, že svět je nekontrolovatelnost. Okolnost mé existence je nejistá, protože to nejsem jen já, kdo tvoří svět,“ poukazuje filozofka Formanová a dodává:

„Jistota možná opravdu spočívá v tom uchopit ten svět tak, jak je, totiž že je nejistý.“

Co je v dnešním světě největší zlo? Jaká je budoucnost liberální demokracie a proč lidi tíhnou k silným lídrům? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.