Místo herní mapy černá díra. Konec počítačové hry Fortnite vyděsil a rozzuřil některé děti i dospělé

„Tohle je konec!“ Křičeli zděšení hráči, když pozorovali pád asteroidu, který zničil celou mapu.

Zanechal po sobě jen černou díru, která se otáčí za zvuku uklidňující hudby. Možná proto, aby se fanoušci hry vzteky nezbláznili.

Mnoho hráčů má totiž Fortnite stále zapnuté a čekají, co se stane. Na internetu také běží streamy ze hry. Co se stalo, je zatím záhadou. S nejvyšší pravděpodobností je to ale jen marketingový tah herního studia Epic Games, které plánovalo update hry a její odstávku. Registrovanou má už i obchodní značku Fortnite: Kapitola 2.

my brothers reaction to that #Fortnite thing pic.twitter.com/UXsJlgEp9E — eden grace (@moodiestfairy) October 14, 2019

O tom, jak dlouho hra nebude fungovat, se nikde nic nepíše. Studio chce nejspíše vytěžit z tajemnosti celé situace. V černé díře se prý objevují sporadicky čísla. Jejích význam se ale zatím i přes snahu nikomu nepodařilo vyluštit.

Jisté ale je, že zejména děti nenesou odstávku své nejoblíbenější hry dobře. Na internetu se objevují videa rozzlobených chlapců, ale i dospělých chlapů, kteří v několika případech za vulgárního kletí rozbili notebook nebo televizi hozeným herním ovladačem.

„Tohle byla moje oblíbená hra! Teď budu muset hrát Minecraft a další hry,“ vzteká se dívka v jednom z videí, která kolují po twitteru.

Little kids are still losing their mind over Fortnite being down for 9 hours and counting pic.twitter.com/IVheXq2Qyc — Barstool Gametime (@StoolGametime) October 14, 2019