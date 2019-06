S fotoaparátem se dostal do blízkosti honduraských nájemných zabijáků. Snímky ale byly zinscenované

Švýcarsko-italský novinář a fotograf Michele Crameri se do Hondurasu vydal čtyřikrát mezi roky 2015 a 2018, píše server Inside Imaging. Chtěl zachytit realitu nájemných vrahů, známých jako sicario, ve městě San Pedro Sula, které je nechvalně proslulé rozsáhlou násilnou kriminalitou.

Kauza Spiegelu Poslední nejzásadnější kauza novináře, který si vymýšlel, vypukla v prosinci v Německu. Redaktor renomovaného časopisu Der Spiegel Claas Relotius si vymýšlel ve svých reportážích ze zahraničí rozhovory i některá fakta. Přinejmenším částečně tak zfalšoval nejméně 14 článků. Kauza otřásla německou mediální scénou a sám Der Spiegel ji označil za dno svých dějin.

„Světová metropole vražd se nachází asi padesát kilometrů od pobřeží Karibského moře, mezi lesy v Údolí Sula. San Pedro Sula je honduraské druhé největší město zmítané násilím gangů,“ uvedl Crameri svůj fotočlánek.

„Taxikář, holič nebo zaměstnanec hřbitova ve dne. Nájemný vrah v noci. V Hondurasu je život jednodušší s druhou prací. Zejména, když se jedna platba může vyšplhat až na 10 tisíc dolarů,“ píše dále.

Nakonec se mu podařilo dostat přímo k nájemným zabijákům s pomocí místního fixera (většinou jde o někoho místního, kdo pomáhá a překládá novinářům, pozn. red.). Fotil oběti, pohřby, truchlící přátelé i rodinu a také samotné vrahy.

Na jedné z nich měl například údajně zachytit okamžik, kdy gangsteři vyhrožují drogovému dealerovi. „Gustavo, známý jako ‚El Tato‘, a Carlos, známý jako ‚El Negro‘, jsou nájemní vrazi. Vyhrožují, že zabijí rodinu právníka známého jako ‚Rato‘, pokud nezaplatí za drogy, které mu předali,“ stojí u popisku fotky. Jenže realita je jiná.

Inscenované vyhrožování

S reportáží pomáhal Crameriovi místní novinář a fixer Orlin Castro. V roce 2016 ho vzal do domu, kde fotografa představil několika nájemných vrahům, píše server Fstoppers.

Castro nájemné vrahy znal díky předchozí práci. Žertoval s nimi a požádal je, aby jim naoko ukázali, jak to vypadá, když chtějí někoho popravit.

Zabijáci situaci zahráli a Crameri je u toho vyfotil. Castro měl fotografovi říct, aby tyto snímky nepublikoval, a on mu na oplátku odvětil, že je použije jen pro své osobní účely.

null null

Místo toho je publikoval a vyhrál s nimi nejméně 15 menších cen, uvádí server PetaPixel. Dokonce se dostal do finálového výběru Lens Culture’s Visual Storytelling Awards. Crameriho zastupuje milánská agentura Parallelo Zero, která poskytla licenci například německému serveru Spiegel Online.

Opravdovost Crameriho fotek nejprve rozporovali dva fotografové, kteří taktéž pracovali s Castrem – Hondurasan Tomas Ayuso a Italka Francesca Volpiová. „Jde o zinscenované portréty spolu s falešnými popisky a úplně nahranými kriminálními scénami,“ cituje server Fstoppers honduraského novináře Ayusoa.

Podle něho není muž v oranžovém tričku Pedro, taxikář za dne a vrah v noci, jak popisuje Crameri. Muž, na kterého míří, zase není Eduardo, ale ve skutečnosti sám novinář Castro.

null null

Na dalším snímku je údajně zachycen Pedro, jak míří na bílé auto. Jenže podle Ayusoa jde o auto, které patří kolegovi Castra. V bílém sedanu měl fixer odvést Crameriho na místo, kde se setkal s nájemnými vrahy. Sám Tomas Ayuso toto auto vyfotografoval už v roce 2015 a podle nálepek by se mělo jednat o jeden a ten samý vůz. Pochyby panují o nejméně jedné další fotce.

null null

Fstoppers Crameriho kontaktoval s tím, že pochyby o pravosti některých jeho snímků z celé série panují už delší dobu. Fotograf nejprve odpověděl, že tato obvinění nejsou pravdivá. O tři dny později ale přiznal, že fotky byly skutečně naaranžované.

„Agentura mě často v dobré víře žádala, abych garantoval autenticitu a etickou povahu všech situací, které jsem vyfotografoval. I vždy jsem je ujistil, že tyto podezřelé fotky nejsou výsledek naaranžovaných situací. Ale musím nyní přiznat, ve světle toho, co se vynořilo, že to není pravda. Chci se omluvit každému, koho se to týkalo,“ napsal fotograf na facebook.

Na obvinění zareagovala také agentura Parallelo Zero, která s fotografem ukončila spolupráci a celý fotočlánek odstranila ze svého archivu.

Stejně reagoval také německý Spiegel Online, který fotografa v květnu vyzpovídal a článek doprovodil jeho fotkami. „Editoři se rozhodli odstranit fotky – nejsou autentické, a proto novinářsky bezcenné,“ uvedl server s tím, že už žádné Crameriho fotky v budoucnu nepublikuje.

V rozhovoru se ho redaktorka ptá, zda měl nějaké omezení, co fotit. „Nepublikoval bych popravu, ale to jsem ani neprožil,“ odpovídá Crameri a dodává: „Viděl jsem pouze situace, kdy bylo někomu vyhrožováno nebo kdy byl někdo vydírán.“