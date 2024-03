Francie bude jednat o zákoně o pomoci s umíráním. Pravice a církev jsou proti, zdravotníci hrozí stávkami

Francouzský prezident Emmanuel Macron představil dlouho očekávaný návrh zákona, který má pomoct ukončit život lidem s velkými bolestmi a s nevyléčitelnými nemocemi. Zákon patří mezi nejkontroverznější legislativy Macronova druhého funkčního období. Francouzského prezidenta kvůli němu kritizuje církev, zdravotníci i pravice. Paříž 21:51 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Macron se v tomto zákoně vědomě vyhýbá termínům jako je „eutanazie“, která podle něj znamená ukončení života se souhlasem, ale i bez něj | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

Francouzský prezident Emmanuel Macron stanovil přísné podmínky, za kterých by těžce nemocní lidé mohli opustit tento svět. V první řadě by bylo možné smrtící látku podat pouze dospělým lidem, kteří o sobě dokáží vědomě rozhodovat a kteří trpí nevyléčitelnou chorobou.

Accompagner la fin de vie.



Je m'y suis engagé : nous allons présenter une loi de fraternité qui concilie l’autonomie de l’individu et la solidarité de la Nation.



Nous voulons ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir dans des conditions strictes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2024

Možnost by platila také pro lidi, jejichž životní funkce jsou ať už v krátkodobém nebo střednědobém výhledu ohrožené, stejně tak jako pro pacienty, kteří trpí vážnými nevyléčitelnými psychickými nebo psychologickými poruchami.

Pomoc zemřít by se ale netýkala lidí například s Alzheimerovou chorobou. Macron se v tomto zákoně vědomě vyhýbá termínům jako je „eutanazie“, která podle něj znamená ukončení života se souhlasem, ale i bez něj.

Stejně tak odmítá mluvit o „asistované sebevraždě“, protože podle něj jde o svobodnou a bezpodmínečnou volbu ukončit svůj život. Macron tedy raději volí slovní spojení „pomoc při umírání“, protože je to podle něj jednodušší a lidštější formulace a lépe odpovídá návrhu zákona.

Macron chce, aby se návrh zákona dostal do parlamentu ještě před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Zatím to vypadá, že by se o něm poslanci, tedy dolní komora francouzského parlamentu, měli začít debatovat 27. května. Už teď je jasné, že to bude velmi napjatá diskuze.

Je to ale jeden z předvolebních slibů prezidenta Emmanuela Macrona, který tento návrh představil v rozhovoru pro deník Liberación, což je levicový deník, a taky v katolickém listu La Croix. Už jen samotný výběr deníků, tedy to, že si vybral tyto dva, to už je vyjádřením snahy usmířit dva názorové tábory.

Podle Macrona je tento zákon nezbytný, protože ve Francii existují případy, které není možné přehlížet, kvůli kterým trpí jak samotní pacienti, tak jejich rodiny a zdravotníci.

Návrh zákona zatím počítá s velkými investicemi například do paliativní péče, protože v některých departmentech je tato péče zanedbaná.

Církev, pravice i zdravotníci Macronovi vyčítají, že překračuje určitou linii, červenou linii – psal v úterý deník Le Figaro. Někteří lékaři upozorňují na to, že se zdravotníci stali prodlouženou rukou při pomoci zemřít, upozorňují zároveň na podfinancované zdravotnictví a varují, že budou demonstrovat, že budou stávkovat.

Církev zase poukazuje na to, že zákon pohne francouzské zdravotnictví ke smrti jako k přijatelnému řešení. Pravicoví politici toto také kritizují. Například republikáni jsou přesvědčení, že by stát neměl nikomu dávat povolení někoho zabít.

Je velmi pravděpodobné a připustila to v úterý i předsedkyně Národního shromáždění Yaël Braunová-Pivetová, že zákon, který navrhne vláda, bude ve finále velmi odlišný od toho, co schválí parlament kvůli pozměňovacím návrhům.