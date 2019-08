Francouzský vynálezce flyboardu Zapata zvládl na druhý pokus přeletět Lamanšský průliv

K nedělnímu druhému pokusu vzlétl Zapata v 8.15 středoevropského času z pláže Sangatte na severu Francie. V polovině trasy dlouhé 35 kilometrů, kterou urazil ve výšce 15 až 20 metrů za zhruba 20 minut, přitom doplnil palivo na palubě zásobovací lodi. Na zádech si nesl 42 litrů paliva.

Francouz Zapata nezvládl přeletět Lamanšský průliv na flyboardu. Po deseti minutách se zřítil do moře Číst článek

Při prvním nezdařeném pokusu 25. července se Zapata během mezipřistání zřítil do moře. „Proklatá přistávací dráha se houpala na palubě, strčila do flyboardu a on ztratil rovnováhu a spadl do vody,“ popsal člen Zapatova týmu.

Tentokrát „dosedl na loď snadno, vyměnil batoh s palivovou nádrží a znovu se vznesl“, citovala agentura AFP Zapatovu manželku Krystel.

Na druhý pokus se Zapata pečlivě připravoval. „Museli jsme opravit veškerou elektroniku, byla to katastrofa,“ řekl. Přiznal, že neúspěch prvního pokusu nesl těžce.

Ve Francii i v Británii na místě startu a přistání sledovaly Zapatu stovky zvědavých diváků.

Flyboard Air je zařízení, na němž pilot stojí. Má pět motorů a dokáže letět i v případě výpadku jednoho z nich. Jeho maximální rychlost je 190 kilometrů za hodinu.

Se svým vynálezem Zapata mimo jiné ohromil návštěvníky letošní vojenské přehlídky 14. července v Paříži při oslavách francouzského státního svátku, když na svém stroji proletěl nad bulvárem Champs-Élysées.