Nacismus není jen rituální téma, mladí si uvědomují odpovědnost, myslí si česká konzulka v Německu

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vůbec poprvé od konce války uctil památku československých parašutistů – atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Někteří z nich byli dopadeni a zavražděni v chrámu sv. Cyrila a Metoděje na pražském Novém Městě. Při své třídenní návštěvě Prahy se zastavil také u sochy Nicholase Wintona. Interview Plus Praha 23:25 27. srpna 2021

„Bylo to široce komentováno v německém tisku. Německá veřejnost obvykle podobným připomínkám přikládá velký význam,“ říká v Interview Plus generální konzulka České republiky v Mnichově Kristina Larischová.

Německý nacismus není jen rituální historické téma. I nová generace si uvědomuje svou zodpovědnost

Spolková republika se od bolestné historie spjaté s německým nacionálním socialismem ještě zdaleka neoprostila, myslí si.

„Ne v tom smyslu, že by téma už neexistovalo, a že by nová generace nevnímala svou zodpovědnost za to, co se odehrálo. Není to jen rituální historické téma,“ dodává.

Larischová má za to, že celá nacistická kapitola Německa je v povědomí veřejnosti široce zakotvena. „Je potřeba německé politice uznat, že se stále klade velký důraz na to, aby odkaz těchto událostí, a to, co z nich vyplývá, bylo dál produktivně zpracováváno.“

Příkladem je třeba aktivní potírání nových projevů antisemitismu, přibližuje konzulka.

Využitelný potenciál pro česko-německé vztahy vidí konzulka mimo jiné v ochotě Sudetoněmeckého krajanského sdružení k usmíření obou zemí. Připomíná, že sdružení už před několika lety zmodernizovalo stanovy, z nichž odpadl sporný bod o požadavcích na navrácení majetku.

Závislost na českých energiích

Německo se rozhodlo ostře nastoupit cestu obnovitelných zdrojů energie, když chce do roka odstavit všechny zbývající jaderné elektrárny v zemi. Po setkání Franka-Waltera Steinmeiera prohlásil jeho český protějšek Miloš Zeman.

„A když se objeví nedostatek elektřiny, tak Česká republika, jako významný exportér elektřiny, bude velmi ráda elektřinu dodávat do Spolkové republiky Německo za rozumnou cenu,“ uvedl Zeman.

Takový scénář si Kristina Larischová dovede představit. „A myslím si, že si to dovede představit i většina německých politiků, kteří tak silně plédují za odstoupení od jádra.“

I oni totiž vědí, že energie v síti nemá visačku s informací, jestli je z jádra nebo jiného zdroje, glosuje konzulka a připomíná, že Bavorsko už nyní přibližně 15 procent své spotřeby pokrývá z importu. Tento podíl bude podle důvěryhodných zdrojů dál narůstat, uzavírá.

