Sociální biofarma Sady svatého Prokopa získala ocenění světové sítě zaměřené na produkci potravin

Za produkci kvalitních potravin propojenou s podporou znevýhodněných lidí získala sociální biofarma Sady svatého Prokopa v Temelíně na Českobudějovicku cenu Future of Food. Program vyhlásila jedna z největších světových sítí zaměřených na budování podnikatelských komunit Impact Hub. Ta se zaměřuje na inovativní a udržitelnou produkci potravin. Temelín 8:31 12. prosince 2020

Dvaašedesátiletá Josefína Zemanová pracuje v Sadech svatého Prokopa už tři roky. Práce si velice váží, protože před tím ji sehnat nemohla.

Sociální biofarma Sady svatého Prokopa v Temelíně na Českobudějovicku získala ocenění světové sítě zaměřené na produkci potravin

„Byla jsem na úřadu práce a nemohla jsem najít žádnou práci. Se sluchovou vadou se nikam nedostanu,“ řekla Českému rozhlasu České Budějovice Josefína Zemanová.

Sociálně znevýhodněných lidí nebo lidí s jiným hendikepem zaměstnává Sociální biofarma Sady svatého Prokopa celkem šestnáct. V této zpracovně ovoce pracují převážně přes zimu. Na jaře a v létě jsou hlavně na poli a v sadech.

„Jelikož tady pěstujeme jablka, hrušky, švestky a jahody a je to práce venku, ty lidi to nějakým způsobem nabíjí a dává jim to energii do života a je to pro ně také terapie,“ potvrzuje agronom Pavel Sucháček.

Vítězství v tomto programu znamenalo pro biofarmu nejenom ocenění, ale také jakýsi nový start. Doplňuje psychosociální pracovník Sadů svatého Prokopa Václav Běťák:

„Díky tomuto programu jsme se zkontaktovali s hromadou zajímavých lidí ať už udržitelné produkce potravin nebo výrobců a nebo lidí, kterým není lhostejné, jak česká krajina vypadá a to, jakým směrem se ubírá. A hlavně jsme zlepšili propagaci a organizaci obchodu.“

Biofarma získala díky vítězství sto tisíc korun, ty použije na rozšíření jahodového pole.