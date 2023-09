Tiktokerka Drdošová o šikaně a sebepoškozování: Mám jizvy na rukou, přemýšlela jsem o sebevraždě

V dětství se potýkala se šikanou kvůli svým ruským kořenům i se špatnou situací v rodině. Černé myšlenky jí pomohlo překonat i to, že se musela starat o bratra, přiznává v Klubu Rádia Junior úspěšná tiktokerka Gabriela Drdošová. „Mám jizvy na rukou, není hezké na to koukat. Přemýšlela jsem i o sebevraždě. Ale když jsem se otočila na bráchu a viděla jsem, že tam spí, tak...“ Praha 16:28 23. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiktokerka Gabriela Drdošová | Foto: Anna Zítová | Zdroj: Český rozhlas

Gabriela Drdošová to jako dítě neměla jednoduché. Od první třídy byla šikanovaná kvůli svým ruským kořenům.

Na šikanu si nejde zvyknout, ale dá se zvládnout. Úspěšná tiktokerka Drdošová to dokázala. Šikanovali ji kvůli původu

„Moje mamka je Ruska, táta je Čech. Na základní škole mi spolužáci říkaly, že jsem Ukrajina nebo Ruska. Házeli po mně tašky, vyhazovali mi moje věci do odpadkového koše, vylívali konev s vodou na květiny a pak po mně házeli houbu, ať to vytřu, že tam patřím jako uklízečka. Často mi říkali, ať něco uklidím,“ popisuje Drdošová.

Šikana se opakovala nejen na první základní škole, ale i na dalších, kam Drdošová přestupovala, a setkala se s ní i na konzervatoři. Skončila až s věkem. Na střední škole už děti Drdošovou nepronásledovaly. „To už byly vyspělejší,“ soudí tiktokerka.

Šikanované děti často zažívají pocit, že jsou na všechno samy, nemají komu se svěřit, upozorňuje v Klubu Rádia Junior psycholožka Barbora Downes.



To se stalo i Drdošové. „Mamka na mě neměla moc čas, protože měla problémy se svým manželstvím. A do toho tam byl mladší bratr. Takže jsem byla na všechno sama, kamarády jsem neměla,“ přiznává úspěšná tiktokerka.

Přesto se jednou odhodlala svěřit se matce a ta se od té doby snažila, aby ustaly problémy ve škole.

Safe place

Drdošovou v dětství zachraňoval tanec, ve volnočasovém kroužku se cítila dobře. „Já totiž nechtěla být ani doma. Byla jsem uzavřená, dodnes lidem nedůvěřuju. Po škole jsem šla hned na trénink a pak domů pomoct mamce,“ říká o tom, jak vyrůstala.



Problémy totiž nezažívala jen ve škole, ale i doma. „Mamka měla toxické manželství a dost jsem to prožívala i já. Byl tam mladší bratr a pro něj jsem byla dalším rodičem, protože táta tam nebyl. Takže jsem si procházela šikanou i problémy doma,“ shrnuje tiktokerka.



Člověk se ve světě šikany nenaučí žít, ale přizpůsobí se, zdůrazňuje psycholožka Downes. „Nedá se na to zvyknout, ale dá se to zvládnout,“ věří. Je podle ní důležité nezapomínat, že to není navždycky.

To potvrzuje příběh Drdošové. Jelikož se od malička věnovala tanci, zaujala na sociální síti TikTok, kde si oblibu získávají právě například taneční videa. Dnes tam Drdošovou sleduje přes 950 tisíc lidí. Úspěch má i na instagramu, kde má víc než 100 tisíc fanoušků.

Přesto si Drdošová v dětství sama způsobovala bolest a sebepoškozovala se. „Mám jizvy na rukou, není hezké na to koukat. Přemýšlela jsem i o sebevraždě. Ale když jsem se otočila na bráchu a viděla jsem, že tam spí, tak...“ přiznává ve vysílání Drdošová se slzami v očích.

„Je důležité si nemít sebepoškozování za zlé. Většinou je to způsob, jak se vyrovnat s emocemi, které není možné nebo povolené dát ven,“ zdůrazňuje psycholožka Downes a v pořadu Klub Rádia Junior doporučuje:



„Jsou i jiné způsoby, jak to ventilovat, třeba namalovat svůj vztek nebo si psát deník, jít ven, vytřepat to ze sebe.“

Poslechněte si celý rozhovor o tom, jak řešit šikanu. Audio je nahoře v článku.