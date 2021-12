Třeští vás hlava a žaludek máte na vodě. Jak zatočit s kocovinou

Pokud bylo vaše loučení se starým rokem veselé, bujaré a dlouhé, dá se to pochopit. Rozloučit se s rokem, který nás přinejmenším zase potrápil nošením roušek a občasnými omezeními, bylo určitě nutné. Otázkou je, jestli k tomu byla nutná nadměrná spotřeba alkoholu, a pokud ano, tak co s tím. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drink na baru (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Začnu tím, co se s vámi děje. Třeští vás hlava a žaludek máte na vodě. Stěny kolem vás se kymácejí a kroutí se a vy je nedokážete zastavit. Kupodivu, když si na zeď sáhnete, pevně stojí na místě! Ale jinak se točí a vy také, dokonce se vším, co je okolo. V konečném důsledku je to jedno.

Dagmar Heřtová

Podstatné je poznání, že se cosi přihodilo. Buďme přesní: oslava příchodu nového roku se vám nějak vymkla z kontroly. Radostný večer a rozesmátá noc se podivně změnila v bolestivé ráno, dopoledne a někdy i celý den. Máte kocovinu, nemáte odvahu cokoliv pozřít, chcete si někam zalézt, přikrýt hlavu polštářem, ponořit se do sebe, ale ani to spolehlivě nefunguje.

Chemické reakce

Jde o stav po přemrštěné konzumaci alkoholu a nic nezměníte na faktu, že vaše tělo neuznává právo na oslavu Silvestra. Vůbec nebere v úvahu, že na popíjení máte podle svého přesvědčení „nárok“.

Nárok prostě nemáte. Prostřednictvím těla se stáváte součástí probíhající chemické reakce organismu s cílem odbourat alkohol, který jste do něj v nadměrném množství převážně v dobré náladě dodali.

Daní za to bude kocovina, což znamená překyselený žaludek, dehydratace, mizivá energie. Tělo pracuje na odbourání alkoholu z organismu a možná má ještě větší problémy než vy. Přitom je vaše a k vlastním věcem bychom se měli chovat šetrně.

Stavy kocoviny popsal výzkum, který proběhl v Dánsku. Asi tady mají dost studijního materiálu. Přes 96 procent dotázaných mluví o únavě, okolo 90 procent má neuhasitelnou žízeň, o málo méně uvádí bolesti hlavy. To jsou ti slavní permoníčci tlukoucí na kovadlinu ve vaší hlavě. Něco málo přes 80 procent uvádí nevolnost a zbytek nekoncentrovanost a nepozornost.

Co s tím

Nejlepším lékem zůstává střídmost, a i ta je individuální. Je to lék preventivní a musíte si ho naordinovat před tím, než se pustíte do oslav. Slavit a bavit se dá i bez nadměrného pití. Tělo máte jenom jedno, a jak jsem už vzpomenula, je jenom vaše. Jak se zpívá, štěstí za prachy nekoupíš, a podobně to je i s naším tělem.

Dost bylo moralizování. Stát se může cokoliv a raději by měla nastoupit rada, co dělat, když se kocovina přece jenom dostaví?

Vzpomínala jsem česnečku. Horká polévka umí opravdu udělat s vaším tělesným stavem zázraky, ale není všemohoucí. Podobně na tom je i pořádné „kafe“ nebo silný čaj. Obojí umí rychle povzbudit, ale pouze dočasně a poté vaše tělo ještě více dehydruje. Spíše se doporučují bylinkové čaje.

Tradičním lékem je teplá česnečka | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vyvarovat bychom se měli i šťávě z citrusů, neboť si ještě více překyselíte žaludek. Negativně působí mléčné výrobky, pizza nebo burger. Jejich „přínos“ se bude tělo snažit okamžitě eliminovat, a přitom má stále co dělat s odbouráváním alkoholu.

Povzbuzení ochablého těla

Jistou pomocí bude jedno nebo dvě vejce na hniličku. Vejce totiž obsahuje cystein, to je aminokyselina, kterou mají vaše játra ráda. Pomáhá rozkládat toxin, kterým jste je nemile zásobili pitím alkoholu. Své dokáží udělat i rajčata. Obsahují cukr, který povzbudí vaše ochablé tělo, ale hlavně mají v sobě lykopen, díky kterému je rajče červené.

O barvu ve vašem případě samozřejmě nejde, i když vy možná jste bledí jako požité zelí. Jde o pomocníka, který ve vašich játrech snižuje zánět. Většího efektu dosáhnete, když rajčata pokapete olivovým olejem, který urychluje asimilaci lykopenu do těla.

Proti kocovině mohou pomoci rajčata, nejlépe politá olivovým olejem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Podobný zázrak jako česnečka umí i jednoduchý zeleninový vývar, který vám umožní rehydratovat. Nahrazovat ztracené tělní tekutiny.

Zdrojem odplaveného draslíku může být zralý banán, ten zaboduje proti únavě. Podobně umí do těla dodat draslík i fruktóza obsažená v medu. Stačí opečený toast s medem a úleva na sebe nenechá dlouho čekat.

Vzkříšení mrtvoly

Vlastně jsem vám nastínila snídani první pomoci: sklenice vody nebo bylinkového či zázvorového čaje, vejce na hniličku a opečený toast s medem. Tradiční recept a postup přípravy nepřidám, tuto snídani byste měli zvládnout i s kocovinou. Pokud ne, raději volejte o pomoc.

Jeden recept pro silné nátury však dodám. Je ze Spojených států a nese povzbudivý název: Vzkříšení mrtvoly. Postačí k tomu syrové vejce, worcestrová omáčka, černý pepř a rajčatová šťáva. Pokud sklenici koktejlu vypijete na ex, vypudí bolest hlavy docela rychle.

Jenom podotknu, že příznivé účinky vajíčka a rajčata už znáte a bez ostatních ingrediencí se dá obejít. Dodám jen osobní zkušenost z New Yorku, když jsem psala reportáž o tamních nejlepších barech. V jednom speakeasy baru mi prozradili, že hostům, kteří vydrží do třetí hodiny ranní, zdarma podávají domácí kuřecí polévku. Opravdu milé!

Komu se nechce míchat koktejly, tomu stačí otevřít sklenici s nakládačkami. Dejte si okurku, nebo si dopřejte pár loků nálevu. Vím, je to kyselé, ale doporučuje se to,doplníte tím pokles sodíku, který je také jedním z následků kocoviny.

Někdy stačí otevřít sklenici s nakládačkami, prý je vhodné vypít i lak | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Japonci jdou na věc pomocí staletých zkušeností. Uvaří zelený čaj a k tomu podávají nakládané švestky - umeboshi. Francouzi nahrazují česnečku klasickou cibulačkou. Vycházejí z poznání, které jsem už zmiňovala u zeleninového vývaru.

Z Německa pochází rada, že co kocovinu způsobilo, to ji i zažene. Klidně si dají po ránu sklenici piva. Říkají tomu Konterbier. No nevím, tohle bych ze všech zvyklostí doporučovala nejméně. Kocovinu jenom odložíte, i když možná znáte někoho, kdo si dává malé pivo jako „vyprošťováček.

Faktem je, že cokoliv požijete, tím hasíte jenom ohýnek, ale ve vás probíhá přímo požár. Ale i tak lze stav po večírku uvedenými radami vylepšit.

Nechci vás zklamat

Rychlý a účinný lék na kocovinu prostě není. Nepomůže ani zázračná kombinace jídla a pití. Lepší je dodržovat preventivní pravidla jako třeba nepít na lačný žaludek, silvestrovská oslava má začít pořádnou večeří. Etanol se tak vstřebává pomaleji a v krvi je ho méně.

Pití alkoholu si zpestřete i sklenicí vody. Vyhnete se tak větší dehydrataci. A také hlavně pijte pomalu, hodně mluvte, bavte se, osvěžte se malou procházkou venku a tancujte. Hlavně však pijte s mírou a mějte na paměti, že ta je individuální. Někomu stačí dvě skleničky vína a je na tom stejně jako kolega po pěti panácích silného alkoholu.

Nejlepším lékem ale zůstává střídmost. Je to lék preventivní a musíte si ho naordinovat před tím, než se pustíte do oslav. Slavit a bavit se dá i bez nadměrného pití.

A úplně poslední rada nakonec: Klidně nepijte vůbec! To je jediný zaručený postup, kdy se vás kocovina ani nedotkne. Navíc nepít alkohol je u mladé generace nový trend, který lze jenom chválit. Módní je popíjet bezalkoholové koktejly a nápoje, které jsou v každém pořádném baru nabízeny.

Přeji krásného Silvestra a nový rok v plné síle.