Musíme narovnat práva, hájí Maxová sňatky homosexuálů. ‚Manželství je svazek muže a ženy,‘ oponuje Výborný

„Kdyby se se mnou nedej bože něco stalo, vůbec netuším, jak bude o dceru postaráno," vyjmenovává jeden z praktických důvodů zavedení manželství i pro gaye a lesby Petra Doušová, která je v současné době na mateřské dovolené s tříměsíční Alexandrou. „Manželství je svazek muže a ženy. Vychází to z dlouhodobé tradice a historie naší kultury. V registrovaných párech bude vždycky chybět buď mateřský, nebo otcovský vzor," oponuje Marek Výborný. Praha 10:55 9. října 2018

Rozhodování o tom, jestli budou mít v Česku gayové a lesby možnost uzavírat manželství, jak navrhuje Radka Maxová (ANO), nebo jestli půjde výslovně jen o svazek muže a ženy, což prosazuje Marek Výborný (KDU-ČSL), čeká Poslanecká sněmovnu zřejmě ještě v tomto volebním období.

„Byla bych velmi ráda, kdybychom novelu občanského zákoníku zařadili do prvního čtení jako pevný bod už teď na říjnové schůzi. Je to téma, které rezonuje společností,“ říká v pořadu Přes čáru Radia Wave Maxová.

Ve stejný čas by se měli poslanci podle Výborného zabývat i ústavní ochranou manželství jako svazku muže a ženy. „Považujeme z čistě praktických důvodů za rozumné projednávání obou návrhů spojit.“

V pořadu Přes čáru se na téma stejnopohlavní manželství střetl poslanec Marek Výborný s poslankyní Radkou Maxovou a Petrou Doušovou, která je zasnoubená se svou partnerkou | Foto: Filip Titlbach | Zdroj: Radio Wave

Manželství, partnerství, soužití?

Kromě praktických dopadů případného zavedení stejnopohlavních sňatků se debata v pořadu Přes čáru stočila také k tématu, jakou hodnotu vůbec manželství má a zda by se měl sňatek dvou mužů nebo dvou žen nazývat stejně jako sňatek heterosexuálního páru.

„Manželství je svazek muže a ženy. Vychází to z dlouhodobé tradice a historie naší kultury. V registrovaných párech bude vždycky chybět buď mateřský, nebo otcovský vzor,“ tvrdí Marek Výborný.

Petra Doušová oponuje, že její dítě mužské vzory má. „Muži se kolem nás samozřejmě pohybují, a to jak v rodině, tak i mezi známými. Stejně to mají i děti, co například žijí jen s matkou,“ oponovala.

Podle lidoveckého poslance by se svazek dvou mužů nebo dvou žen neměl nazývat manželstvím. Pojmenování „registrované partnerství“ sám považuje za nevhodný a navrhuje například „partnerské soužití“.

Radka Maxová zmiňuje, že manželství má symbolickou hodnotu a měli by mít právo jej uzavírat i gayové a lesby. „Já se nemůžu spokojit s tím, že bychom zůstali u registrovaného partnerství. Musíme narovnat práva.“