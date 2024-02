Večerka v devět, delší spánek. Mladí Američané chodí spát čím dál dřív, jejich režimu se přizpůsobují i bary

Dost bylo večírků, klubů a barů. Jako ideální program na sobotní večer si mnozí mladí představí spánek a najdou se tací, kteří razí večerku už po deváté, uvedl americký deník The Wall Street Journal. Dnešní dospělí mezi 18 a 35 lety říkají, že lépe chápou souvislost mezi spánkem a zdravím než dřívější generace. New York 11:03 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřívější večerka je také součástí tiktokového trendu SoftGirl, který se soustředí na klidové vnitřní aktivity (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mladí lidé uvádějí, že mají rádi, když mají kontrolu nad svým spánkovým režimem, a klidně odmítají pozvání na pozdní večeře. Tomu se přizpůsobuje i byznys a bary začínají nabízet dřívější taneční párty nebo jiné akce během dne, píše americký list.

Spánek se nedá nahradit, dopady jeho deficitu je však možné zmírnit cvičením, vyplývá z nové studie Číst článek

V roce 2022 mladí Američané mezi 20 a 30 uváděli, že v průměru spí devět hodin a 28 minut denně, zjistil průzkum vypracovaný portálem RentCafe. Oproti roku 2010, kdy to bylo osm hodin a 47 minut denně, jde o osmiprocentní nárůst.

Mladí chodí také čím dál dříve spát. Podle analýzy dat od více než dvou milionů uživatelů chytrých postelí Sleep Number chodili letos v lednu lidé mezi 18 a 34 lety do postele v průměru ve 22.06. Loni v lednu to bylo ve 22.18.

Devatenáctiletá Emma Kraftová, která studuje třetím rokem na Kalifornské univerzitě v Berkeley, žila ve druhém ročníku v ubytování se 65 dalšími ženami a i tak zvládla spát minimálně devět hodin denně. Usnout se snaží každý den v půl desáté večer. „Pro mě se už po deváté večer nic dobrého neodehrává,“ říká studentka.

Necítí se přitom vůbec jako outsider. Naopak jí prý přátelé bombardují s žádostmi, aby jim pomohla posunout jejich vlastní večerku na dřívější čas. „Najednou je chození dřív spát stylovější a lépe přijímané a každý se tomu prostě přizpůsobil,“ říká Kraftová.

Změny provozu v barech

Čtyři espressa v jedné plechovce. Energetické drinky jsou rizikový trend mezi mladými Číst článek

Do postele začala ulehat okolo deváté večer také 25letá Madelyn Suggová poté, co se přestěhovala v listopadu do Oklahomy. Namísto toho, aby zůstávala o víkendech v barech do brzkých ranních hodin, jak to dělala dříve, nyní chodí každé pondělí v šest večer s jednou skupinou přátel na jazzové koncerty a s další ve čtvrtek v pět večer na drink.

„Měla jsem obavy, že budu mít FOMO (fear of missing out, strach z toho, že člověk bude u něčeho chybět, pozn. red.) nebo pocit, že se mi nedaří budovat vztahy, ale ve skutečnosti je to v těchto ohledech zlepšení,“ tvrdí Suggová. Díky zavedeným změnám prý ušetří stovky dolarů měsíčně za jídlo a drinky kupované pozdě večer.

V New Yorku začaly bary experimentovat s časnými tanečními párty. Podnik Joyface v East Village uspořádal od Halloweenu čtyři takzvaná matiné, která začínala v pět odpoledne. Na silvestra tu hosté odpočítávali půlnoc v osm večer.

Mezi osmou a devátou večer se snaží každý den ulehat do postele také 32letá Kelly Baskinová, která pracuje v Los Angeles. Uvádí, že jí pomohly motivovat sociální sítě. Na tiktoku sleduje mnoho lidí, kteří holdují brzkým večerkám. Tento obsah je součástí trendu SoftGirl, který se soustředí na klidové vnitřní aktivity, jako je psaní deníků, pití čaje nebo uklidňující večerní rituály.