Generace Z objevuje víru. Katolická církev zažívá tichou renesanci díky influencerům
Katolická církev v Evropě hlásí překvapivý comeback. Počet křtů mladých lidí rychle roste. Na popularizaci víry se často podílejí duchovní a řeholníci aktivní na sociálních sítích. „Digitální misionáři“ ví, že generaci Z osloví spíš přes TikTok a Instagram než z kazatelny.
Katolické kostely se opět začínají plnit. A noví křesťané mají překvapivě nízký věkový průměr. Ve Francii se podle webu Francouzské katolické církve počet křtů u lidí mezi 18 a 25 lety od roku 2021 zčtyřnásobil a letošní Velikonoce přinesly dokonce rekordních 17 800 přijetí víry, z toho o 45 procent víc dospělých než loni. Podobný růst hlásí Belgie, Irsko i Velká Británie.
Za tímto trendem zdaleka nestojí jen tradiční církevní instituce. Do hry vstoupila nová generace takzvaných digitálních misionářů – kněží, řeholníků i laiků, kteří dokážou oslovit mladé lidi na jejich vlastním území: na sociálních sítích.
Na TikToku a Instagramu sdílejí krátká videa s modlitbami, exegezemi biblických textů nebo i humornými memy, které víru přibližují vtipněji a srozumitelněji než nedělní kázání.
Jednou z virálních katolických tváří je sestra Albertine, která má na Instagramu 334 tisíc sledujících a na TikToku dalších 202 tisíc. Sdílí modlitby, vysvětlení katolických učení i odpovědi na palčivé otázky, třeba o sexualitě. „Náboženství už není tabu. Mladí se o něm nebojí mluvit,“ říká. Její přístup baví i nevěřící – podle fanoušků je autentická, srozumitelná a „mluví jejich jazykem“.
Tento fenomén se začal označovat jako „Quiet Revival“ – tichá obnova. Podle odborníků mladí hledají v uspěchaném světě něco stabilního a trvalého, co jim poskytne řád, komunitu a radost. Britský opat Hugh Allan to shrnuje: „Je tu opravdová touha poznat Boha.“
Že se sociální sítě staly novou kazatelnou, si uvědomuje i samotný Vatikán. Papež Lev letos přijal zhruba tisíc „digitálních misionářů“ a připomněl, že stejně jako učedníci kdysi spravovali rybářské sítě, dnes je úkolem církve starat se o sítě digitální.