Ocenění Gentleman silnic získal osmnáctiletý řidič. Loni zastavil u nehody a zachránil život

Hynkovi Černému z Berounska vděčí za svůj život řidič, který byl loni v listopadu vážně zraněn při nehodě na dálnici D5. Stál tehdy za porouchaným autem, když do něj narazil další vůz. U nehody zastavil právě osmnáctiletý mladík a muži, který měl zraněné nohy, pomohl. A právě za to se stal dvoustým Gentlemanem silnic. Praha 22:05 21. srpna 2020

„Já jsem toho pána hledal, on ležel v polovině mezi oběma auty. V tu chvíli už neměl jednu nohu a druhá mu visela na krajíčku. Tak jsem se snažil sehnat nějaká škrtidla, pásky, abychom mu nohy zaškrtili. V tu dobu jsem telefonoval se sestrou ze záchranky, která mi radila, a snažili jsme se pánovi pomoct,“ vzpomíná na nehodu osmnáctiletý řidič.

Loni v listopadu to už bylo podruhé, co někomu po nehodě zachránil život. Jak sám říká, kdyby bylo třeba, pomohl by znovu.

„Protože si myslím, že to bylo potřeba. Nechtěl bych žít s tím, že bych odjel. A doufám, že až se mi něco stane, tak taky někdo zastaví a pomůže mi.“

Podle šéfa dopravní policie Jiřího Zlého prokázal Hynek Černý obrovskou odvahu. „Zastavil u místa mimořádné události na dálnici a následně zachraňoval lidský život,“ oceňuje.

Jeho činu si váží o to víc, že patří mezi mladé řidiče, kteří na silnicích zaviní nejvíc tragických dopravních nehod.

„Určitě důležité pomoct při dopravní nehodě je. Mnohdy o lidském životě a případně o následcích na zdraví rozhodují nikoli minuty, ale vteřiny,“ pokračuje Zlý.

Motivace pro řidiče

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie České republiky. Má motivovat lidi k tomu, aby k sobě nebyli na silnicích lhostejní, dodává ředitelka projektu Ivana Buriánková.

„V rámci projektu dostáváme často od kolegů od policie nominace a společně je potom oceňujeme. To byl i tento případ. My se snažíme dostat ty příběhy k veřejnosti a ostatním řidičům. Věříme, že to přispěje k tomu, aby se nad sebou trochu řidiči zamysleli, a až příště pojedou okolo dopravní nehody, tak pomůžou,“ říká.

Ze dvou set oceněných lidí bylo 51 žen a 149 mužů. Nejvíce Gentlemanů silnic, celkem 35, má Jihočeský kraj.