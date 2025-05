Gerontoložka: Na plán péče o seniory se čekalo přes čtvrt století. Stárnutí se přitom týká nás všech

Na Národní plán rozvoje geriatrické péče, který nyní schválila vláda, se čekalo více než čtvrt století. „Žijeme v době velkých demografických změn, kdy je nutné na funkčním plánu a na rozvinuté geriatrické péči stavět,“ říká v pořadu Českého rozhlasu Dvojka gerontoložka Iva Holmerová o novém programu, který má zajistit kvalitní dostupnou péči pro geriatrické pacienty. JAK TO VIDÍ... Praha 21:09 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíčovým faktorem zdravého stárnutí je soběstačnost seniorů | Foto: William Krause | Zdroj: Fotobanka Unsplash

První koncepční materiály geriatrické péče předkládala Česká gerontologická a geriatrická společnost už v 90. letech. Pak ale přišly turbulentní doby, kdy celý obor usiloval o svoji existenci. K jednomyslnému přijetí ze strany ministerstva zdravotnictví i odborné veřejnosti došlo až nyní.

Host: ředitelka Gerontologického centra a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Iva Holmerová. Moderuje Zita Senková

„Je to nesmírně dobře. Žijeme v době velkých demografických změn, kdy je nutné na funkčním plánu a na rozvinuté geriatrické péči stavět. Týká se to nejen akutní, ambulantní, geriatrické a následné péče, ale také celkové změny postoje ke stárnutí,“ říká v pořadu Jak to vidí... gerontoložka Iva Holmerová.

Klíčové samozřejmě bude uvedení plánu do praxe, kdy nutností bude zavedení geriatrických ambulancí alespoň na úrovni každého okresu a zajištění následné péče. Stěžejní podle Holmerové je ale i prevence nesoběstačnosti a selhání systému ve smyslu, že se budou vychovávat medici k tomu, aby lépe rozuměli geriatrické problematice.

Světová zdravotnická organizace v této souvislosti doporučuje zavedení konkrétních opatření, která mají velký efekt na zlepšení zdraví populace a jsou relativně jednoduchá.

„Týká se to v první řadě zdravého životního stylu. Společnost by měla prosazovat možnost adekvátní psychické, fyzické i sociální aktivity, podporovat zdravé stravování nebo zavést funkční prevenci kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Konkrétní kroky se pak budou týkat každého z nás, abychom se vyššího věku dožívali v lepším zdravotním stavu.“

Situace týkající se stárnutí populace je ale dnes taková, že nelze rozvíjet pouze geriatrické obory. Kromě zdravotnictví je třeba zapracovat i na rozvoji všech ostatních resortů.

„Stárnutí je celospolečenská záležitost, která se velkou měrou týká návaznosti zdravotní a sociální péče. Nějaké kroky se v tomto ohledu samozřejmě činí, ale provázání stále vázne. Propojení se dnes týká hlavně ústavní péče, ale netýká se už tolik integrování služeb v komunitách, zjednodušení facilitování nebo usnadnění poskytování služeb jak zdravotnických, tak sociálních...,“ dodává Iva Holmerová.