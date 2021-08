Učitelé se ocitli v roli žáků. Ve Všeticích se konala letní škola pro nejinspirativnější pedagogy

I učitelé se o prázdninách můžou dál vzdělávat a hledat inspiraci pro to, jak žáky při hodinách zaujmout. Informační centrum o vzdělávání EDUin pořádá letní školu. Do středočeských Všetic se na tři dny sjelo třicet finalistů všech ročníků soutěže Global Teacher Price Czech Republic. Letní škola na soutěž navázala druhým rokem. Od reportéra z místa Všetice 0:10 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ocenění pro nejinspirativnější učitele Global Teacher Price letos popáté udělovalo informační centrum o vzdělávání EDUin. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vyučující si na seminářích a workshopech vyzkoušeli, jak si během jedné vyučovací hodiny procvičit cizí jazyk a zároveň rozšířit znalosti o ropě, i jak ohodnotit výkony žáků bez známek.

Finalisté soutěže se s lektorem Václavem Fialou, loňským vítězem ceny Global Teacher Price, zabývali například příběhem racka, který se namočil do ropné skvrny a bojuje o život.

Vyučující si na něm ozkoušeli interaktivní způsob výuky. Po přečtení příběhu totiž Václav Fiala rozdal účastníkům pomůcky, aby si čištění slepeného pírka mohli na vlastní kůži vyzkoušet.

Z filmového dokumentu se pak učitelé dozvěděli, jak zvířata zbavují ropy skuteční záchranáři. Tím si zároveň procvičili i angličtinu. Následně pak měli na internetu najít, co všechno se z ropy vyrábí.

Přístup k výuce

„Běžně bývá v učebnicích například ‚frakční destilace ropy‘ a u toho, že při tolika stupních se nejdřív destilují uhlovodíky plynné, které se při téhle teplotě… To ale není to, co by si ti žáci měli odnést. Očekávaný výstup je, že oni to mají zhodnotit a že by měli umět říct alespoň nějaký příklad,“ říká pro Radiožurnál Fiala, aby názorně vysvětlil, že výuka neznamená jen výklad před tabulí a že je možné různé předměty propojit.

Pedagogové dostali za úkol také nafotit květiny na dvoře penzionu, aby si společně otestovali slovní hodnocení. Žák díky němu dostane buď od učitele nebo spolužáků zpětnou vazbu. Dozví se tak, co mu jde a v čem se má naopak zlepšit.

Podle Pavlíny Loňkové, učitelky na soukromé základní škole v Brně, by se měli pedagogové při hodnocení zaměřit výhradně na práci žáka.

„Já neříkám Pepovi, jestli je dobrý nebo špatný fotograf, ale vztahuju to k té fotce, kterou on vytvořil, tedy k té žákovské práci,“ vysvětluje Loňková, která se letos v Global Teacher Price umístila na třetím místě.

Učitelé na letošní letní škole ocenili taky to, že se potkali s kolegy. Mnohým z nich právě osobní kontakt s ostatními pedagogy během distanční výuky chyběl.