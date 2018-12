Nejhledanější výrazy roku 2018: zesnulý DJ Avicii, snowboardistka Ester Ledecká nebo recepty s cuketou

Žebříčku vévodily letošní olympijské hry v Pchjongčchangu, přičemž v centru zájmu Čechů stál především hokej. Firma to uvedla ve středu v tiskové zprávě.

Spider-Man: Paralelní světy je neotřelá komiksová animace se šesti pavoučími hrdiny Číst článek

Hned druhý nejhledanější výraz také souvisel s olympiádou, a to s jejím asi nejpřekvapivějším momentem, úspěchem lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. Připomenout si její nečekané vítězství můžete tady. Ledecká vévodila i letošnímu vyhledávání českých osobností.

Epopej o Marii Terezii

Češi letos mimořádně často zadávali do vyhledávače i jméno habsburské panovnice Marie Terezie, o jejímž životě Česká televize odvysílala výpravnou dvoudílnou epopej. Recenzi snímku si můžete přečíst zde.

Vstup nového módního e-shopu About You na český trh se postaral o čtvrtý nejvyhledávanější výraz a první pětku uzavírá smutný odchod předčasně zesnulého švédského DJe Aviciiho. Bylo mu 28 let. Proslavil se například písničkami Levels, Hey Brother nebo Wake Me Up.

Lidé dále hledali informace o kandidátech lednového klání o post prezidenta, přičemž Jiří Drahoš, který nakonec souboj nevyhrál, patřil ze všech kandidátů k těm nejvyhledávanějším.

Prezidentské volby, které pro vás server iROZHLAS.cz sledoval ve speciální aplikaci, se pak na výsledcích žebříčku podepsaly ještě jednou, a to když vzrostl zájem o moderátorku České televize Světlanu Witowskou, která řídila debatu prezidentských kandidátů před druhým kolem voleb.

Mercury i Markleová

Popularita filmu Bohemian Rhapsody pak přiměla Čechy k vyhledávání informací o zpěvákovi Freddiem Mercurym. Z žijících osobností Čechy zaujala herečka a zbrusu nová členka britské královské rodiny Meghan Markleová.

Vyhledávač pomáhal Čechům v roce 2018 také s řadou problémů. Lidé hledali například rady, jak naladit různé televizní kanály, jak vyrobit tzv. dětský sliz, nebo třeba jak vyplnit letošní daňové přiznání.

Před volbami se také hledalo, jak volit prezidenta, a po nich, jak volili jejich sousedé. Podrobné výsledky prezidentských, ale i komunálních voleb pro vás připravil datový tým serveru iROZHLAS.cz.

Vyhledávač také už tradičně zastupoval funkci kuchařek a lidem radil, jak naložit s různými ingrediencemi a pokrmy. Za nejvyhledávanějším receptem zřejmě stála velká letošní úroda cukety.