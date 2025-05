Graubner: Akcent na chudé a lidi na okraji společnosti s novým papežem zůstane. Změna bude v prioritách

Novým papežem se stal kardinál Robert Prevost, který si vybral jméno Lev XIV. „Umím si představit, že smrt papeže a nový papež připraví nějaké zdržení, ale to může být otázka týdnů nebo krátkých měsíců,“ říká k otázce jmenování nového pražského arcibiskupa v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:35 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je mi sympatické, že vidí jako základní věc, která vždycky platila, že k misii patří vydávat svědectví, říká o novém papeži Graubner (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Katolická církev má od čtvrtka nového papeže Lva XIV. Jak na vás zatím působí?

Na mě působí dobře. Trochu ho znám, protože jsem se s ním několikrát setkal. Když jsem byl předsedou biskupské konference, jezdil jsem na evropská setkání předsedů biskupských konferencí a on tam v poslední době vždycky byl, měl nějakou přednášku, nějaké téma. Také jsme se setkávali v diskuzích nebo jsme hovořili na chodbě, takže trochu vím, o koho jde, ale dříve jsem ho neznal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je mi sympatické, že Lev XIV. vidí jako základní věc, že k misii patří vydávat svědectví. Dělit se o to, co jsem dostal, patří k charakteristice církve, říká Graubner

Předpokládám, že jste sledoval včerejší (nedělní) promluvu nového papeže na náměstí svatého Petra a že víte, co papež řekl v sobotu kardinálům. Co to podle vás ukazuje o novém papežovi a jeho vizích?

Pro mě je z toho, co slyším, asi nejdůležitější, že je to starý misionář, který pochází ze Severní Ameriky, ale působil v Jižní Americe jako misionář a později i jako biskup. Jiné je to v takzvaných misijních zemích, v tradičních nebo v těch, které u nás dnes spíše vypadají jako postkřesťanské, situace se samozřejmě liší.

Je mi ale sympatické, že vidí jako základní věc, která vždycky platila – jenom u nás se to v poslední době trochu méně praktikovalo –, že k misii patří vydávat svědectví. Dělit se o to, co jsem dostal, patří k charakteristice církve.

My jsme tak trošku ovlivnění atmosférou, jako by náboženství patřilo do soukromí a příliš chceme respektovat svobodu druhých. Já jsem pro respektování svobody druhých, ale ten respekt by neměl vypadat tak, že ani nic nenabídnu, protože se bojím, abych ho neovlivnil.

Akcent na chudé

V čem podle vašeho očekávání naváže Lev XIV. na papeže Františka a v čem bude jiný?

Nechci si hrát na proroka, protože ho natolik neznám a stavím se spíše kriticky ke všem komentářům s prominutím přechytralých lidí, že to sehrajeme na specialisty ve všem a na proroky, tohle bych dělat nechtěl.

Zelenskyj si volal s papežem Lvem XIV. a pozval ho na Ukrajinu. Rozhovor označil za vřelý a konstruktivní Číst článek

Domnívám se ale, že můžeme předpokládat, že přichází z Latinské Ameriky podobně jako papež František, takže akcent na chudé a na ty na okraji podle mého názoru určitě zůstane. Teď je otázka, jaké přístupy a cesty se budou hledat a kteří z těch na okraji budou více preferováni, protože i když by bylo potřeba být aktivní všude, budeme-li mít tisíc priorit, tak to znamená, že nemáme žádnou.

To si myslím, že bude možná nějaká změna především díky osobnosti a zkušenostem nového papeže, ale neumím odhadnout, kam se to posune.

Nový papež působil v posledních dvou letech jako šéf dikasteria pro biskupy. Může to mít vliv na rychlost, kdy bude vybrán váš nástupce?

Počítám s tím. O žádném termínu nevím, nemluvím o termínu. Umím si představit, že smrt papeže a nový papež připraví nějaké zdržení, ale to může být otázka týdnů nebo krátkých měsíců.

AI a církev

O mnohých ze záměrů nového papeže vypovídá už jméno, které si ve čtvrtek vybral. V proslovu ke kardinálům vysvětloval, že se tak chtěl přihlásit k papežovi Lvovi XIII. a k jeho encyklice Rerum Novarum, což byla první významná reakce katolické církve na průmyslovou revoluci v Evropě. Lev XIV. dodal, že katolická sociální doktrína musí odpovědět na další průmyslovou revoluci a na rozvoj umělé inteligence, které představují nové výzvy v ochraně lidské důstojnosti, spravedlnosti a práce. Co v tomto směru máme od katolické církve očekávat?

Především řeknu, že to vítám, protože to vidím jako opravdu velkou výzvu a náročný úkol. Jaké řešení se podaří najít? To bych byl zase prorok, kdybych teď dával odpovědi, ale vidím jako velmi důležité, že papež toto téma zvedá a bude hledat odborníky a hlasy, které pomohou najít odpověď, protože myslím, že ve společnosti je to problém všude.

Církev má ‚odpovědět na další průmyslovou revoluci a rozvoj AI‘. Nový papež promluvil ke svým kardinálům Číst článek

Když jdete dnes na slavnostní zasedání univerzit, tak je tam nejčastější téma právě umělá inteligence, všude se o tom hovoří, ale myslím, že spíše zaznívá, že je to velká šance a výzvy. Má to ale nejen líc, ale i svůj rub a je potřeba s tím počítat.

Ne, že bychom se proti tomu měli stavět, ale musíme se dobře naučit s tím žít a navázat na sociální revoluci v devatenáctém století.

Někteří šli rozbíjet stroje, které jim berou práci, dneska ale nemá cenu, abychom jednali podobně a šli třeba odmítat umělou inteligenci kvůli tomu, že některým vezme práci. To je jistě pravda, ale má i jiné dopady, nejen, že vezme práci.

Bude mít velký vliv na myšlení a formaci lidí. Myslím, že už si dnes všímáme toho, když řekne do televize pan ministr školství, že třetina deváťáků potřebuje psychiatra, ono to s něčím souvisí. Když pak dodá, že třetina neumí ani číst, tak jsem se ho na to osobně ptal: jak to myslíte? A on říká: SMSky umí číst všichni, ale když mají číst článek a říct, o čem to bylo, s tím už má velká část studentů problém.

Myslím, že podobných oblastí bychom mohli vyjmenovat celou řadu. Týká se to potom nejenom věcí myšlení a poznávání, ale i vztahů a zasahuje to samozřejmě i do duchovní a náboženské roviny.

Tím nemyslím nějaké primitivní nahrazování duchovního života životem na internetu a tak dále, ale myslím, že to má všechno hlubší konsekvence a to vidím jako velké výzvy, kterým bude potřeba se věnovat.

Média hodně rozebírají, jestli se s novým papežem změní přístup katolické církve k sexuálním menšinám nebo k rozvedeným. Co v tomto směru očekáváte a co v tomto směru katolická církev potřebuje?

Já si myslím, že se v poslední době trošku vytvořila taková zvláštní atmosféra, kdy se z citátů papeže Františka vytrhovaly některé věci ze souvislostí a ukazoval se obraz, který nebyl úplně pravdivý.

6:51 Kardinálové by si dnes nezvolili papeže s reálným skandálem v oblasti zneužívání, říká církevní expert Číst článek

To sám mohu říct ze setkání s papežem Františkem, kdy o některých věcech řekl: no, říkají o mně tohle, ale tohle já nebudu měnit nikdy. Ne vždycky to řekl tak otevřeně, jako v osobním rozhovoru, ale vedle toho je třeba říct, že mnoho věcí řekl velmi otevřeně a ve sdělovacích prostředcích nebo v atmosféře diskuzí se objevují některá témata a ostatní se úplně zasklívají.

Stejným tónem hovořil o sexuálních menšinách, ale i o právu na život u nenarozených dětí, stejně tak odsuzoval eutanázii. To už jsou témata, která jakoby neřekl. Takže myslím, že bude potřeba dávat dobrý pozor, z kterého konce bude chtít papež Lev pokračovat a bude důležité, abychom viděli všechno, co říká a nevybírali si z toho jenom něco.

Můžeme v blízké době očekávat návštěvu papeže v Česku? Měla by být role žen v katolické církve silnější? A jak citlivá je pro současnou katolickou církev kritika nového papeže za to, že údajně kdysi kryl kněží obviněné ze sexuálního zneužívání? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.