Odkud se vzal Halloween? Kořeny má v Irsku, zapálená lucerna má chránit dům před zlými duchy

„Dejte koledu, nebo něco vyvedu,“ křičí večer před svátkem všech svatých děti v anglosaských zemích – všude tam, kde se slaví Halloween. Děti ve strašidelných kostýmech zpravidla nic nevyvedou, protože si vykoledují sladkosti.

Co bylo na počátku? Traduje se, že Halloween se zrodil v Irsku.

„Má se za to, že Halloween pochází z obecně keltského svátku zvaného samhain. Je to svátek, který se dodržoval v době předkřesťanské a vydrželo to až do současnosti,“ přibližuje Ondřej Pilný, vedoucí Kabinetu irských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

A proč jsou jedním z hlavních symbolů Halloweenu právě dýně? Souvisí to s irskou pohádkou o lstivém pijanovi Jackovi. Alespoň tak si to vyprávějí americké děti.

„Bůh nechtěl pustit Jacka do nebe kvůli jeho chování k ďáblovi. Ten byl na Jacka rozzlobený a nechtěl ho pustit do pekla. Takže ďábel Jacka poslal do tmy jen s uhlíkem, který dal do vyřezané řepy. A ten žhavý uhlík se změnil na svíčku a řepa se změnila na dýni. A tak máme v Americe o Halloweenu vyřezané dýně,“ doplňuje Pilný.

A protože se Halloween slaví v předvečer svátku všech svatých, říká se, že zapálená Jackova lucerna chrání dům před zlými duchy.