Moderátor Clarkson si vysloužil 6 tisíc stížností za kontroverzní komentář kritizující Harryho a Meghan

Před pár dny měla na streamovací službě Netflix premiéru dokumentární série Harry & Meghan. Pohled do života vévody a vévodkyně ze Sussexu vzbudil zájem fanoušků i odpůrců páru z britské královské rodiny. K druhému táboru se přidal známý britský moderátor Jeremy Clarkson, když v pátek v bulvárním britském deníku The Sun pár, a zejména Meghan, zkritizoval. Britský mediální regulátor teď na novináře obdržel šest tisíc stížností.

Jeremy Clarkson, kontroverzní moderátor známý hlavně z pořadu o autech Top Gear, se v komentáři nedržel zpátky. Nejdřív se vysmál princi Harrymu, kterého označil za loutku své manželky. K samotné Meghan se vyjádřil tak, že ji ze srdce nenávidí. Dokonce ještě víc než sériovou vražedkyni Rose Westovou, která během sedmdesátých a osmdesátých let zabila nejméně dvanáct lidí.

Clarkson prý v noci nemůže spát a sní o tom, jak jednou Britové donutí vévodkyni pochodovat nahou po celé zemi, a zatímco budou křičet hanba, tak na ni budou házet exkrementy. Dvaašedesátiletý Clarkson nakonec dodal, že jeho vrstevníci smýšlejí stejně, ale problém jsou hlavně mladé dívky, které si podle něj myslí, že je Meghan obětí chování královské rodiny.

Vlna kritiky

Britský tiskový regulátor Ipso kvůli tomu v pondělí obdržel šest tisíc stížností čtenářů. Nespokojenost s Clarksonovým vyjádřením se šířila na sociálních sítích. Na twitteru považuje komentář hodně lidí za šokující. Ještě horší je podle nich ale to, že ho vůbec deník The Sun dovolil zveřejnit.

Spisovatelka a držitelka Bookerovy ceny Bernardine Evaristová na twitteru napsala, že se nepochybně jedná o projev nenávisti vůči ženám. Britský komik a bývalý fotbalista John Bishop řekl, že takové věci si nemůže dovolit napsat nikdo a že se taková věc nemůže schovat ani za černý humor. Tak totiž podle serveru BBC argumentovala například politička Alex Phillipsová, podle které nejdou brát Clarksonova slova vážně.

Proti Clarksonovu vyjádření se na instagramu nakonec vymezila také jeho dcera Emily, která napsala, že se se svým otcem vůbec neztotožňuje a podporuje ženy, které jsou oběťmi takové nenávisti, upozornil server The Independent.

Šestidílná série Harry a Meghan je vůbec nejúspěšnějším dokumentem v historii Netflixu. U prvních tří epizod strávili diváci během jednoho týdne přes 80 milionů hodin. Vévoda a vévodkyně v dokumentu popisují například to, jak se seznámili, ale také to, jak se jim žilo v královské rodině předtím, než se vzdali královských povinností a odstěhovali se do zahraničí.

Harry také uvedl, že na něj král Karel III., tehdy ještě princ z Walesu, křičel, zatímco královna Alžběta II. tomu tehdy jenom přihlížela. V dokumentu královský pár také kritizuje britská bulvární média. Například deník Mail on Sunday totiž v minulosti otiskl osobní dopis, který Meghan poslala svému otci. Meghan se kvůli tomu s vydavatelstvím deníku soudila a proces vyhrála. Podle Harryho byla ale celá kauza tak stresující, že kvůli tomu Meghan potratila.