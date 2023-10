‚Byla bych Zmijozel a vymýšlela výmluvy pro mudly.‘ Nováková natáčí úspěšný podcast o Harrym Potterovi

Stala se z ní odbornice na svět Harryho Pottera. Příprava podcastu Neplecha ukončena zabere Barboře Novákové až 40 hodin týdně. „Rowlingová je výborná v tom, že umí schovat detaily a neprozrazuje. Spousta autorů do textu napíše všechno, co vymyslí. Knihy od Rowlingové mají třeba 400 nebo 500 stran, ale ona jich má v hlavě třeba osm devět tisíc a je schopná to do knihy nedat,“ vysvětluje Nováková, proč se Harry Potter mohl stát jejím zaměstnáním. Praha 22:32 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Nováková z podcastu Neplecha ukončena | Foto: Anna Zítová, Kateřina Perglová | Zdroj: Český rozhlas

Natáčet podcast o Harrym Potterovi, jeho světě a fantazii J. K. Rowlingové začala Nováková v době pandemie. Byla na rodičovské, hodně poslouchala audioknihy a podcasty.

„Jenomže všechny podcasty byly kriminálky, seberozvoj, rozhovory a já jsem si říkala: Ty jo, ale to by chtělo něco, co bude opravdu jenom uvolnění, klid. Bude to spíš přinášet dobrou náladu,“ vzpomíná v Klubu Rádia Junior.

A protože sama se vždy, když se necítila dobře, obracela k Harrymu Potterovi, téma bylo jasné. Že ale bude pátrat po zákulisí díla a jeho fantazijního světa, ještě nevěděla.

„V první epizodě se řešila citrónová zmrzlina. V originále jsou to citrónové dropsy, bonbóny, sherbet lemmons, což je vlastně sorbet, zmrzlina. Pan překladatel to přeložil jako zmrzlinu a já to tehdy neřešila, protože jsem to nevěděla. A po první epizodě mi dva tři lidi napsali, že tam byla chyba, v dalších vydáních to pak opravili,“ vzpomíná.

„Potom jsem začala být trochu paranoidní a originální text kontrolovat. A postupně jsem přicházela na to, že těch nepřesností je dost. Nejen v českém překladu, ale i v angličtině,“ popisuje.

V podcastu, který vznikl v roce 2021 a o dva roky později získal druhé místo v kategorii zábava v anketě Podcast roku, ze zaměřuje na rozdíly mezi původními anglickými výrazy z knihy a jejich českými překlady, různé chyby v ději a zajímavosti. Do detailu je rozebírá a hledá spojitosti.

„Rowlingová je výborná v tom, že umí schovat detaily a neprozrazuje. Spousta autorů do textu napíše všechno, co vymyslí. Knihy od Rowlingové mají třeba 400 nebo 500 stran, ale ona jich má v hlavě třeba osm devět tisíc a je schopná to do knihy nedat. Udělá si tu práci a informaci, kterou má, jen nenápadně schová,“ vyzdvihuje Nováková.

Ve světě Harryho Pottera by se zařadila do bradavické koleje Zmijozel. A pracovala by na ministerstvu kouzel. „Na ministerstvu existuje oddělení mudlovských výmluv. To je skupina čarodějů, kteří vymýšlí výmluvy pro věci, které mudlové nechápou. Takže jim vysvětlují, proč viděli lochnessku. To je moje práce,“ těší ji.

Necítím paniku

Přípravě se věnuje pečlivě, ostatně se to stalo jejím „zaměstnáním“, kterému věnuje zhruba 40 hodin týdně. Někdy jí příprava jedné epizody zabere týden až dva. Na platformě Herohero ji podporují tisíce lidí.

„Každou epizodu si v prvním týdnu od vydání pustí něco mezi 30 až 35 tisíci posluchači,“ shrnuje Nováková.

Knihy o čarodějnickém učni miluje, k některým filmům měla dříve výhrady. Na seriál, který má vzniknout podle knih Rowlingové, se ale těší. „Rozhodně necítím paniku jako většina internetu,“ směje se a připomíná, že ani původní filmy nebyly v době, kdy vycházely, přijímané jednoznačně. Až postupně se staly u části diváků klasikou.

Z dětských knih má Nováková ráda i Řadu nešťastných příhod, Upírské deníky nebo Kroniky světakraje. „Dětská literatura je krásná v tom, že ona ty občas dost komplexní problémy dokáže vysvětlit jednodušeji, takže u toho čtenář udrží pozornost,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.