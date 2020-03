Odsouzený hollywoodský exproducent Weinstein byl převezen do věznice s nejvyšším stupněm ostrahy

Bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein byl ve středu místního času převezen do věznice s nejvyšším stupněm ostrahy. V tomto zařízení ve státu New York si někdejší nejmocnější muž Hollywoodu bude odpykávat 23letý trest za znásilnění a sexuální nátlak. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vězeňskou službu státu New York.

