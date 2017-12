'Weinsteinův sexuální podnik.' Šest žen podalo na producenta žalobu kvůli sexuálnímu vydírání

Šest žen ve středu podalo žalobu na filmového producenta Harveyho Weinsteina kvůli sexuálnímu vydírání. Měl se ho podle nich dopustit při organizované snaze o zatajování svých sexuálních útoků. Ženy tvrdí, že reprezentují „desítky, ne-li stovky“ žen, které magnáta viní ze sexuálního napadení. Weinsteinovi prý pomáhala držet sexuální útoky v utajení celá síť firem a osob. #MeToo New York 23:15 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmový producent Harvey Weinstein | Zdroj: Reuters

Z žaloby podané u federálního soudu v New Yorku vyplývá, že Weinsteinovo chování by mohlo být hodnoceno jako organizovaný zločin.

Šest žalujících hereček nebo modelek tvrdí, že o chování filmového producenta vědělo mnoho lidí. Na soud se obrátily Louisette Geissová, Katherine Kendallová, Zoe Brocková, Sarah Ann Masseová, Melissa Sagemillerová a Nannette Klattová.

V žalobě podle agentury AP stojí, že „koalice" firem a osob se stala součástí „Weinsteinova sexuálního podniku" a pomáhala mu rozsáhlé sexuální obtěžování a útoky tajit.

„Weinsteinův sexuální podnik" měl prý mnoho účastníků a postupně se rozrůstal s tím, jak bylo stále obtížnější Weinsteinovo počínání tajit.

„Harvey Weinstein byl predátor. Bob (Weinsteinův bratr) to věděl, jeho správní rada to věděla, advokáti to věděli, soukromí detektivové to věděli, Hollywood to věděl," uvedly ženy ve tsředečním prohlášení, ze kterého citovala agentura AFP.

Z žaloby podle AP vyplývá, že herečky a další ženy ve filmovém průmyslu byly lákány na filmové události, do hotelových pokojů nebo Weinsteinova domu a na další setkání nebo pohovory pod záminkou, že je třeba projednat nový projekt. Magnát jim hrozil koncem kariéry, pokud se mu nepodvolí.

Kampaň #MeToo

Nejméně 75 žen v médiích v poslední době producenta obvinilo ze sexuálních útoků, obtěžování a nevhodného chování.

V reakci na to se po celém světě rozpoutala kampaň proti sexuálnímu obtěžování #MeToo, díky níž padlo podezření ze sexuálního zneužívání či obtěžování na řadu vlivných mužů, včetně politiků nebo herců. S obtěžováním se začaly svěřovat i Češky.

Časopis Time ve středu prohlásil za osobnosti roku všechny, kteří „prolomili mlčení" a připojili se ke kampani proti sexuálnímu obtěžování #MeToo.

Jako jedna z prvních Weinsteinových obětí se přihlásila Ashley Juddová. Z nevhodného chování obvinily producenta rovněž Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.