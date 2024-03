Influencerka: Chtěla jsem do politiky, ale lidé k ekologii nemají vztah. Nejdřív je potřeba je edukovat

Její instagramový profil sleduje přes 30 tisíc lidí. Rozárie Haškovcová alias Shluk buněk se zaměřuje na udržitelnost i seberozvoj a přednáší o tom na školách. „Mám za sebou dlouhou cestu. Teď mám sice 31 tisíc sledujících, ale na začátku si ze mě spolužáci dělali srandu. Vlastně to byla spíš kyberšikana, vytvořili si na mě parodický účet. Z toho jsem byla půl roku úplně hotová,“ přiznává v rozhovoru pro Rádio Junior. Praha 15:36 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozárie Haškovcová, ekoinfluencerka | Foto: Anna Zítová | Zdroj: Český rozhlas

Základem udržitelnosti je neplýtvat, je přesvědčená ekologická aktivistka Haškovcová. „Zkrátka zamyslet se nad každým nákupem a jestli to, co nakupuju, skutečně potřebuju,“ věří.

Na instagramu vystupuje pod přezdívkou Shluk buněk. „Je to znak pokory,“ vysvětluje původ svého přízviska. „Všichni na tomhle světě jsme ten samý shluk buněk, akorát někdo je tak extrémně šťastný jako my a vyhrál v loterii života mír a demokracii.“

„My v Evropě si kupujeme levné oblečení, máme mobil – a přitom nám to všechno vytvořili děti a lidé v Asii, v zemích, kde nejsou lidská práva. A my jim upíráme jejich svobodu tím, že používáme produkty, které tam vytvořili,“ je přesvědčená Haškovcová.

„Na světě je extrémní nespravedlnost. My si tady žijeme jako na obláčku v komfortu s tričkem za 20 korun, zatímco ho ušil někdo v bídě, špíně a bez přístupu k pitné vodě,“ doplňuje ekologická aktivistka.

Nejdřív edukace, pak politika

V patnácti letech si založila Haškovcová instagram, k ekologickému obsahu se dostala až později.

„Původně jsem chtěla jít do politiky a řešit systémové změny, něco zakázat nebo nastavit. Ale na stáži ve Sněmovně mi došlo, že mě nikdo nezvolí, když lidé nemají k ekologii vztah a nerozumí tomu,“ uznává influencerka.

Proto se rozhodla jít nejprve cestou edukace na internetu a pak i ve školách. „Sebrala jsem všechnu odvahu a rozhodla se veřejně mluvit o tématech, která nejsou úplně oblíbená,“ přiznává.

„Vysvětluju lidem, proč potřebujeme změny, abychom si následně mohli zvolit politiky, které je udělají,“ říká a dodává, že dnes studuje politologii. K tomu vytváří obsah na instagram a dodává, že připravit jedno krátké video jí zabere několik hodin.

„Mám za sebou dlouhou cestu. Teď mám sice 30 tisíc sledujících, ale na začátku si ze mě spolužáci dělali srandu. Vlastně to byla spíš kyberšikana, vytvořili si na mě parody účet. Z toho jsem byla půl roku úplně hotová. Za všemi úspěchy je spousta věcí, které se nepovedly,“ zdůrazňuje.

150 miliard kusů

Říct si před každým nákupem oblečení „opravdu to potřebuješ?“ je podle Haškovcové důležité hlavně dnes, kdy část módních značek pracuje s takzvanými mikrotrendy, které trvají třeba jen několik týdnů.

„Minulý rok to byla batika. A teď si zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy viděli někoho v batikovaném tričku. Bylo to tenhle týden? A tomuhle se říká mikrotrend. Statisticky lidé nosí oblečení sedmkrát, než ho vyhodí,“ přibližuje.

„To je extrémně škodlivé pro životní prostředí. Tyto firmy často využívají dětskou práci a oblečení se šije v zemích, kde nemají lidská práva. Za ušití jednoho kousku oblečení lidem platí pár halířů. Lidé třeba nemohou jít na záchod a pracují 100 hodin týdně, u nás se přitom pracuje jen 40 hodin,“ zdůrazňuje a dodává:

„Obchody vytvoří za rok 150 miliard kusů oblečení. A lidí je kolik? Osm miliard? Tolik oblečení nepotřebujeme.“

Začít postupně

Důležité je podle Haškovcové měnit svůj život postupně. „Nejdřív jsem třeba věděla, že nejvíc jíst maso znamená dělat hodně emisí skleníkových plynů. Takže jsem nejdřív vyřadila hovězí a až pak jsem došla k tomu, že teď nejím maso vůbec,“ přibližuje.

„Hlavně když je člověk mladší a přijede k babičce, tak je těžké jí říct, že si od ní jídlo nevezme. Proto jsem i já maso prostě jenom nejedla každý den a snižovala to postupně,“ uznává.

„Rozhodně to nebylo tak, že bych ze dne na den změnila svůj život o 180 stupňů. Každý musí začít někde, kde mu to zrovna jde,“ doporučuje influencerka.

Kromě nákupů oblečení se Haškovcová snaží chovat udržitelně i při dalších typech nákupů. „Nosím si s sebou kelímek na kávu. Také si do něj naplňuju vodu a limonádu. Nosím v kapse jeden igelitový sáček, do kterého dávám pečivo, které si chci koupit,“ popisuje.

Vzdát se toho, co můžu

Haškovcová se snaží snižovat i svoje emise z dopravy. „Jsem z Prahy, máme tu skvělou dopravu, takže nechci a nepotřebuju mít auto. Snažím se jezdit vlakem a hromadnou dopravou, ale chápu, že v místech, kde veřejná doprava nefunguje, se lidé auta vzdát nemůžou,“ zamýšlí se.

Ačkoliv se snaží nepoužívat letadla, sama je někdy využívá. „Neexistuje nic jako dokonalý environmentalista. Nemůžeme být stoprocentně dokonalí,“ namítá s tím, že důležité jsou i systémové změny zaváděné politiky a velkými firmami.

V osobním životě by se proto každý podle ní měl zaměřit na to, čeho se on sám může vzdát. „Pro někoho je to maso, pro někoho auto, pro jiného oblečení,“ uzavírá Haškovcová.

