Hazardní hráčI ztrácejí na internetu pojem o penězích. Regulace je podle expertů na gambling nutná

S vytipováním rizikových hazardních hráčů by do budoucna mohly pomoct moderní technologie a takzvaná big data. V Česku vzniká pilotní projekt, do kterého se zapojily hlavní provozovatelé online hazardu. Podle nich je potřeba ochránit rizikové hráče a zbytečně na nich nevydělávat. Hazardní hráči se navíc z kamenných heren přesouvají na internet. Praha 19:00 21. srpna 2021

Kvůli státní regulaci, tedy registru hráčů vyloučených z hazardu, bude možná muset zavřít kasino v Kladně.

„Je nepustí do hry, když budou brát jakékoliv dávky v hmotné nouzi nebo budou v insolvenci, tak sem ani na pivo nemůžou přijít. Půjde o 50 procent zákazníků. Otázkou je, jestli to pak nezavřeme sami od sebe,“ přibližuje pro Radiožurnál Jan Horňák, který hernu spravuje.

Podle adiktologů a odborníku na hazard se ale teď většina hráčů i kvůli koronaviru přesunula na internet. Tam mají největší problém s tím, že ztrácejí pojem o tom, kolik peněz už prosázeli.

„Dá se sázet nebo hrát 24 hodin denně. Není to ničím limitovaný. Transfer z bankovního účtu na hráčský účet je také možný nonstop a trvá to opravdu chvíli. To znamená, že oni můžou mít rozehraných spoustu hazardních her,“ říká Marcel Ambrož, vedoucí gambling ambulance organizace Sananim, která se zaměřuje na prevenci a léčbu závislostí.

Části hazardních hráčů by podle něj pomohlo nějaké upozornění, že už je jejich chování rizikové.

Zapojení provozovatelů

Institut pro regulaci hazardních her se teď s největšími provozovateli hazardu snaží závislostí ohrožené hráče odhalit dopředu.

Systém by je podle ředitele Jana Řeholy upozornil na to, že se chovají rizikově. Ukázal by jim statistiku, jak si vedou v porovnání s ostatními, a případně by jim hraní úplně znemožnil.

Projekt stojí miliony korun a provozovatelé hazardních her do něj investují, ačkoliv jim to ve výsledku může snížit zisky.

„Zároveň si ale uvědomujeme, že pro určitou, i když pro poměrně malou skupinu, může hraní představovat riziko. Právě proto jsme se do iniciativy zapojili a chceme prostřednictvím nového analytického systému to riziko minimalizovat,“ řekl Radiožurnálu mluvčí společnosti Fortuna Petr Šrain.

Některým hráčům, zatím jednotlivcům ročně, pomáhá společnost Tipsport. Nabízí jim pomoc adiktologů nebo právníků.

„Teď jsme rozjeli na půdě Institutu pro regulaci hazardu projekt zodpovědného sázení, který chceme oficiálně představit letos na podzim,“ přiblížil pilotní projekt mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Únik soukromých dat

Podle Jana Řeholy z Institutu pro regulaci hazardních her nehrozí, že by data o hráčích sázkové společnosti zneužily a vyvinuly například návykovější hry. Je přesvědčen, že to mohly udělat už dávno, jelikož k datum hráčů mají přístup už delší dobu.

„Ze zákona už v tuhle chvíli musí sbírat všechny informace od všech sázejících, protože všechny hry vyžadují povinnou registraci hráče. To znamená, že všechny sázky, celá aktivita každého hráče, je na úrovni provozovatele monitorována a všechny tyto poznatky už mají ze zákona,“ podotkl.

Rizikové chování je podle něj u tří procent hazardních hráčů. Pokud se projekt osvědčí, nasadili by ho provozovatelé plošně.