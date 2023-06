V Helsinkách je levnější jezdit na černo a dostávat pokuty, než mít jízdenku. Roční stojí 16 000 korun

Zdražení jízdného ve finských Helsinkách, které proběhlo v lednu, výrazně postihlo chudší obyvatele. Aby ušetřili na jízdném, sdružují se do velkých skupin a skládají se na pokutu každému, koho chytí revizor. Finančně to vychází výrazně levněji, než kdyby si kupovali jízdenky. Helsinki 0:10 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet černých pasažérů podle informací firmy HSL, která helsinskou hromadnou dopravu provozuje, od pandemie klesá (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za jízdné se dá v Helsinkách ušetřit tak, že ho jednoduše nezaplatíte. Klíčové je neplatit za jízdné ve větší skupině. Finové tomu říkají Pummiryhmiin.

Členové takové skupiny se vůbec nemusí navzájem znát, ale musí se dohodnout, že pokud někdo z nich dostane pokutu, tak mu na ni všichni ostatní členové skupiny přispějí. A protože skupiny mají desítky členů, ani ty pokuty nevycházejí tak draho.

Zdá se, že se to i při výšce pokut vyplatí. Veřejnoprávní televize Yle oslovila jistou Natalii, která od zimy patří k jedné z těchto skupin. Natalie prý platí za jízdenky jen několik eur měsíčně.

Pro srovnání: jízdenka na tři zóny, z letiště do centra, stojí něco přes 4 eura (asi 95 Kč), nejlevnější jízdenka je za 3 eura a 10 centů.

Nepochopitelné, nelogické a neekonomické, tak komentují lidé nové jízdní řády vlaků na Benešovsku Číst článek

Měsíční za 1700 korun

Měsíční pak vychází nejméně na 70 eur, tedy v přepočtu necelých 1700 korun. Roční je zlevněná jen mírně. Pro srovnání, v Praze vyjde roční jízdenka na 3650 korun, v Helsinkách zhruba na 16 tisíc korun.

Takže ať jde o jakoukoliv jízdenku, Natalii se to asi vyplatí. Tvrdí, že vydělává tak málo, že by si jinak cestování nemohla dovolit. Nebo určitě ne v takové míře, aby mohla jezdit hromadnou dopravou častěji než jen do práce.

V Helsinkách jsou i další skupiny, které neplatí jízdné spíše jako protest proti vysokým cenám a vzkaz vedení města, že zvedat ceny za hromadnou dopravu bylo neuvážené.

Polovina lidí v Česku odmítá navyšování daní. Dávají přednost rušení slev a zavedení školného Číst článek

Na protest bez jízdenky

Podle jiné dívky s přezdívkou Emelia, která je součástí další, asi padesátičlenné skupiny, zdražení dopadlo na chudé nebo mladé lidi a nedává smysl. Tím spíš, že se podle ní společnost poučila během covidu o tom, že izolace lidí není žádoucí.

Ona sama by si prý MHD dovolit mohla a ve skupině je opravdu z protestních důvodů. Preferovala by, aby hromadnou dopravu platilo město. Další lidi zase pobouřila reklamní kampaň, která zdražení doprovázela.

Zdá se, že firma HSL, která helsinskou hromadnou dopravu provozuje, je zatím v klidu. Počet černých pasažérů podle jejích informací od pandemie klesá. A zatím platí, že z prodeje lístků má firma pořád víc peněz než z pokut.

Vypadá to, že v Helsinkách zatím k žádné změně nedojde. Firma prý kontroluje jízdenky po celém městě, ale soustředí se na místa, kde se černí pasažéři vyskytují nejčastěji, a tak to zatím i zůstane.