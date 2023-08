Je mu 90 let a stále hraje v divadle. ‚Jsem rád, že tam pořád můžu zadním vchodem,‘ těší se na další sezónu

Milan Koníček hraje v mladoboleslavském městském divadle od roku 1995. Profesionálem se ale stal až prakticky v důchodu, před tím pracoval ve Škodovce. Dnes je mu 90 let a těší se na další divadelní sezónu. Mladá Boleslav 12:41 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Milan Koníček z mladoboleslavského městského divadla | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Milan Koníček začal hrát profesionálně až v důchodu. Před tím pracoval 33 let v automobilce Škoda. I přesto účinkoval 90letý divadelník v 55 hrách a téměř 2000 představeních. Pochvaluje si hlavně postavu Franklanda v Psovi baskervillském nebo Chlopova v Revizorovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh Milana Koníčka v reportáži Radka Duchoně

„Přišli k nám ochotníkům a promlouvali o tom, že mají v plánu tady udělat soubor. A k tomu potřebují fůru lidí,“ vzpomíná Koníček, jak se stal z amatérského herce a seniora profesionálem.

Před divadlem se zrovna potkává s hereckou kolegyní Lucií Matouškovou. Vřele se objímají, několik měsíců se totiž neviděli.

„Milan byl můj úplně první jevištní partner, protože první věc, kterou jsem zkoušela, tak byla Lucerna s panem Pleskotem a my jsme tam měli spolu dva výstupy. Jenom takhle ve dvou. On mě krásně uvedl do divadelního provozu a staral se o mě,“ vzpomíná Lucie Matoušková a dodává:

„Pro mě znamená takové čisté srdce a čisté jádro herecké profese.“

Milan Koníček | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Říkají mu Milánek

Milana Koníčka mají rádi všichni jeho kolegové. „Jsou tu na mě laskaví. Vědí, že už hůř slyším, tak když nerozumím, co na druhé straně portálu říkají, tak máme znamení. Pomáhají mně, kde můžou,“ těší oblíbeného herce.

V divadle neřeknou Koníčkovi jinak než Milánek a z jejich slov čiší úcta k starému bardovi.

„Je člověk, který ve svým věku dokáže dělat zázraky, jak na jevišti, tak i mezi lidmi, protože když přijde, tak vnese do kolektivu úplně jiné světlo,“ říká Podle divadla Ladislav Staněk.

Milan Koníček si poprvé zahrál divadlo u ochotníků, a to jako devítiletý v roce 1942. Vyzkoušel si i malé role ve filmu, třeba Dívka a kouzelník s Ivanem Trojanem v hlavní roli.

A do hereckého důchodu se rozhodně nechystá, na jevišti mladoboleslavského divadla ho diváci uvidí hned v září a po celou příští sezónu. „Jsem rád, že jsem na světě. Chodím rád na zahrádku. A hrozně rád, že můžu chodit do divadla ještě zadním vchodem,“ říká 90letý bard.

Herec Milan Koníček | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas