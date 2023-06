Než vznikly karty, hrálo se s bankovkami. Hned se také objevily zákazy, vypráví sběratelé

Sbírají karty, předměty s motivy karet, herní pravidla i informace. Fanoušci Jiří Novotný a Milan Bednář tvoří jihočeskou sekci českého Clubu sběratelů hracích karet. Pořádají výstavy, přednášky a v archivech pátrají po dochovaných zmínkách o hráčství v Čechách. Ta nejstarší se datuje do 14. století. České Budějovice 10:51 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První zmínky jsou podle něj nikoliv o kartách, ale o zákazech (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Ve světě jsou ale doklady o hře v karty ještě mnohem starší. „Ta historie je dlouhá, spadá až do starověké Číny, mluví se i o Egyptu. Ale hmatatelných důkazů o tom je velmi málo,“ říká Jiří Novotný. „Naštěstí staré čínské karty byly malovány i na mušlích, díky čemuž se nám dochovaly. Papír dlouho nevydrží,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se sběrateli hracích karet Jiřím Novotným a Milanem Bednářem

Na počátku se ale s malovanými kartami nehrálo, jak připomíná Milan Bednář. „V Číně se zpočátku hrálo s penězi, s podlouhlými bankovkami. Později s dominovými kartami, které byly také podlouhlé. Teprve potom přišly na řadu obrázky, kterým se už začalo říkat karty,“ vypráví.

Zákaz karet

První zmínky jsou podle něj nikoliv o kartách, ale o zákazech. „Církvi se nelíbilo, že lidé hrají. Rozptylovalo je to a utráceli peníze, dokonce byli schopní prohrát v kartách celé domy. Čili jsou to zákazy hraní karet, co máme k dispozici,“ vysvětluje.

Dějiny karet šly pravděpodobně ruku v ruce s dějinami karbanu. „Nešlo ani tak o to, jestli ty peníze byly platné, nebo neplatné, ale měly nějaké označení, a to stanovovalo hodnotu karty,“ uvažuje Jiří Novotný. Za předpokladu, že bankovky byly reálné, pak komu zůstalo v ruce víc, ten vyhrál.

Sběratelé karet Jiří Novotný a Milan Bednář | Foto: Judita Šímová | Zdroj: Český rozhlas

Spolu s historií prvního gamblerství se tedy dají zmapovat i dějiny restrikcí, jimiž se různé aparáty snažily udržet hráčství na uzdě.

„Ale český člověk je vynalézavý, a tak když u nás vyšel zákaz, který vyjmenoval hry, co se nesmějí hrát, co udělal?“ ptá se Milan Bednář. „Přejmenoval je!“ odpovídá s úsměvem jeho kolega. „A málokterý úředník dokázal rozpoznat, jestli je to skutečně hra, kterou zakázal, nebo jestli je to hra úplně jiná,“ dodává Jiří Novotný.

Celý rozhovor o historii karbanictví, ale i o kartách jako cenných sbírkových předmětech, výkladovém tarotu, kartách na frontě nebo i ve vězení se sběrateli Jiřím Novotným a Milanem Bednářem si poslechněte online.