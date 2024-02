HHC, kratom a nikotinové sáčky v aktovkách. Kolik stojí, jak působí na děti a co dělat při předávkování?

„Nikotinové sáčky mají děti nejradši. Je to věc, která stimuluje a dá se dobře schovat. I další látky jako HHC, kratom nebo energetické nápoje se na základních školách běžně objevují a všechny jsou snadno cenově dostupné. Pokud si kladete otázku, jestli s nimi i vaše dítě přichází do styku, tak za mě rozhodně ano,“ upozorňuje v pořadu Houpačky Radia Wave Kristýna Šatochinová z Centra primární prevence organizace Magdaléna. Praha 6:20 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít HHC, kratom, nikotinové sáčky. Kolik stojí a jak působí? (ilustrační foto) | Zdroj: Adobe Express

„Děti mají zpravidla zkreslené informace o návykových látkách. A občas pořádně neznají ani jejich pozitiva. Nebo si myslí, že jim to dodává magické schopnosti, to ale není pravda,“ upozorňuje Šatochninová a v pořadu Houpačky návykové látky srovnává.

HHC jako sladkosti nebo pizza

Od 1. března bude na seznamu zakázaných látek psychoaktivní HHC. Dosud se dá koupit ve všech možných formách.

„Velké téma teď byly bonbóny, které jsou od běžných sladkostí nerozeznatelné. Také se dají koupit elektronické cigarety neboli vapy, spreje, které se stříkají do pusy nebo na jídlo, anebo jednorázové shoty. Dnes se prodávají i pizzy s příměsí HHC,“ přibližuje.

Že jde o potravinu s psychoaktivní příměsí, se ale píše jen na obalu a krabičce. Po rozbalení už není poznat, že jídlo obsahuje HHC. Cena produktů se pohybuje okolo stokoruny, upozorňuje Šatochninová na dostupnost látek.

„HHC funguje jako klasický psychoaktivní THC. Navozuje změny vědomí. Člověk může vnímat jinak čas, mít sucho v ústech a zarudlé oči. Celkově nastává zpomalení organismu a jiné vnímání reality,“ vyjmenovává a varuje:

„Často se uvádí, že THC pomáhá zlepšit náladu. To ale není tak úplně pravda. Kanabinoidy spíš podporují aktuální naladění člověka v té chvíli – kdo je šťastný, bude víc šťastnější. Ale tomu, kdo má deprese nebo úzkosti, tomu látka tyto nepříjemné stavy podpoří.“

Děti se ale často dozvídají právě jen kusé informace o zlepšení nálady. „Když HHC propaguje influencer, tak neuvede negativa,“ připomíná Šatochninová.

Jenže při předávkování se vytrácí spojení člověka s realitou. „V takovém případě je dobré na intoxikovaného hodně mluvit, vzít ho na klidné místo a snažit se ho udržet v realitě.“

Kratom jako kokain i heroin

Kratom se v Česku prodává v malých sáčcích zhruba po 10 gramech, které stojí asi 130 korun. „Je to podobné matche nebo zelenému ječmenu. Jsou to usušené a rozemleté listy stromu kratomu,“ vysvětluje Šatochninová.

Nejčastěji se kratom smíchává s vodou nebo džusem a následně se pije, účinek přijde asi po 40 minutách.

„Dá se to přirovnat v menší míře ke kokainu. Nabudí to, zvýší sebevědomí, člověk má pocit, že se dovede líp soustředit. Studenti to proto používají často během zkoušek, i když je to spíš o pocitu, než že by jim to reálně pomohlo se soustředěním,“ popisuje.

Kratom se ale váže na stejné receptory v těle jako opioidy, a proto i užívání většího množství nebo odvykání vypadá podobně jako při závislosti například na heroinu.

„Závislost vzniká hodně rychle. Abstinenční příznaky vypadají jako chřipka, celková nevolnost, zpomalení organismu a podobně.“

Předávkování kratomem se projevuje ospalostí, ztrátou vědomí a v nejhorším případě kómatem. Pomáhá sednout si na vzduch, najíst se a napít.

‚Část dětí už je na nikotinu závislá‘

Nikotinové sáčky patří mezi dětmi mezi nejvíce oblíbenou formu návykové látky, tvrdí Šatochninová. Do loňského léta se prodávaly legálně i dětem, teď jsou dostupné až od 18 let. Problém ale je, že část dětí už se na nich stala závislými, a snaží se k nim dostat.

„Jsou to pytlíčky v barevných krabičkách kruhového tvaru, proto se tomu přezdívá puk. Vkládají se do úst mezi dáseň a ret. Že začínají účinkovat, se pozná podle toho, že to místo začne pálit až brnět,“ popisuje s tím, že cena se pohybuje okolo 135 korun.

Nedoporučuje se užívat víc než pět sáčků denně a déle než 30 minut, takové varování ale zpravidla uvádí všichni výrobci bez ohledu na to, kolik nikotinu obsahuje který výrobek.

„Napoprvé se dětem zpravidla udělá špatně. Stejně jako když se učí kouřit. Objevuje se motání hlavy nebo zvracení, děti zpravidla zezelenají. Celkově se účinky podobají jiným nikotinovým produktům, takže zklidňují a přináší relaxaci,“ říká Šatochninová.

Při špatném dávkování ale může nastat nevolnost, motání hlavy a v důsledku třeba i pád na zem. „Nejlepší je sáček vyndat z pusy a ústa si proplachovat vodou, dokud člověk přestane cítit příchuť sáčku. Dobré je jít na vzduch, najíst se, napít a čekat, až se uklidní žaludek. Pokud se člověk potřebuje vyzvracet, ať se vyzvrací,“ doporučuje expertka.

Vážná situace nastane, pokud dítě sáček spolkne, zejména u menších dětí může spolykání více dávek mít až fatální následky.

Co dělat

„Důležité je dětem nelhat,“ zdůrazňuje Šatochninová. „Pokud budeme dětem říkat něco, co není pravda, anebo je strašit následky, které nenastanou, tak tím zpochybníme všechny informace o návykových látkách, které děti kdy dostaly.“

A to se zejména v době, kdy se informace o účincích látek dají najít na internetu, nevyplatí.

„Ani rodiče často nemají přesné informace. A stejně jako děti, když už je mají, jsou často pokroucené,“ uzavírá Šatochninová.

