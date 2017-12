'Zkuste pletení, hlavně už nekandidujte!' Časopis Vanity Fair se omluvil Clintonové za žertovné video

Časopis Vanity Fair se omluvil bývalé ministryni zahraničí Hillary Clintonové za nejapný vtip. Časopis zveřejnil video s návrhem šesti novoročních předsevzetí právě pro Clintonovou. Mimo jiné jí zde doporučil, aby začala například štrikovat, ale hlavně už znova nekandidovala. Spojené státy 10:21 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Video si dělalo legraci i z nové knihy Hillary Clintonové | Foto: Gage Skidmore | Zdroj: CC BY-SA 2.0

Vanity Fair na videu radí, ať si Hillary Clintonová najde nějaký koníček, ať třeba začne psát pokračování svých pamětí – tentokrát pod názvem Co se to krucinál stalo. Ať se dá na dobrovolnickou práci, na pletení nebo komediální výstupy. Ať prostě dělá něco, co jí zabrání znovu kandidovat.

Zmíněné video ale vyvolalo na sociálních sítích velkou kritiku – také na adresu novinářky Mayi Kossofové, která ve videu vystupuje. Ta pak na twitteru napsala: „Nemám ráda, když se vytrhují věci z kontextu a když ze mě někdo dělá jakousi monstr sexistku.“

Mluvčí časopisu Beth Kseniaková nad vzniklou situací vyjádřila politování a podotkla, že to byl prostě pokus o vtip, který nevyšel.

Jak se zdá, nejvíce lidi zaujalo právě zmíněné pletení. To se anglicky řekne knitting. Když se člověk podívá do slovníku slangu, tak se dočte, že tento výraz může mít i jiný význam než štrikování. Je to slangový výraz – řekněme – ze sexuální oblasti.