Historická tramvaj číslo 25 je po velké opravě. Poprvé na ostravské koleje vyjela před téměř 100 lety

Ostravský dopravní podnik nechal jeden z nejcennějších kusů své sbírky zrekonstruovat, aby jej mohl ukázat veřejnosti. Brzy přitom uplyne přesně 100 let od chvíle, kdy tato tramvaj v Ostravě vyjela do ostrého provozu. Jak nyní vypadá, zjišťoval Český rozhlas Ostrava. Ostrava 21:00 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě této pečuje Kroužek přátel ostravské MHD o dalších víc než 30 dalších vozidel | Foto: Petr Dušek

Robert Janků z Kroužku přátel ostravské MHD ukázal ostravské redakci Českého rozhlasu tramvaj číslo 25. Je nově opravená a po Ostravě jezdila už ve 20. letech minulého století.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o tramvaji číslo 25

„Není tady žádná elektronika, žádné řídící obvody, tramvaj se prostě vezme a rovnou jede. Páky, co tady jsou, nahrazují vše, co dnes dělá automatika. Řidič volí přímo jízdní a brzdový stupeň, druhou pákou ovládá ruční brzdu. Pak může sypat písek, ovládat směrovky a osvětlení. Nic jiného ve staré tramvaji není,“ popisuje Robert Janků.

Vůz byl kdysi rozdělený na dvě cestovní třídy. „Byly tady posuvné dveře, které to rozdělovaly. „Bylo to proto, když jezdili do práce úředníci z železáren nebo z šachet, aby nejeli společně s dělnickou třídou,“ vysvětluje pracovník depozitáře ostravského dopravního podniku Jiří Boháček.

Členové Kroužku přátel ostravské MHD na opravě historické tramvaje strávili několik let. „Kdybychom celou tu opravu shrnuli, tak jsme v milionových částkách. Teď je tramvaj v podstatě dokončená, zbývají už jen nějaké drobné detaily,“ dodává Boháček.

Takzvaná pětadvacítka je jedním z nejcennějších kusů historické sbírky dopravního podniku. Celkem jich má více než 35 a v budoucnu by pro ně mohlo vzniknout muzeum.

Fotogalerie (7)