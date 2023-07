Historické lodě z celého světa se předvedly ve francouzském Rouenu. Připluly i z Mexika

Francouzský Rouen má za sebou přehlídku historických plachetnic jménem Armada. Do města na řece Seině se po čtyřech letech opět vrátily desítky výjimečných lodí. Které lodě přijely přes Atlantik až do Francie? A jak se jmenuje plachetnice, která příští rok poveze olympijskou pochodeň z Řecka do přístavu v Marseille? Martin Balucha natáčel v Rouenu s mexickými námořníky.

